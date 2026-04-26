翻轉治安死角！彰化花壇火車站牆面彩繪變身打卡新地標

透過彩繪將地方特色融入牆面，打造專屬花壇的「旅程地圖」與視覺故事。（圖由翁啟祐提供）

為翻轉地方環境、打造安全友善的公共空間，國際青年商會中華民國總會攜手花壇國際青年商會推動「玩美角落5.0」計畫，選定彰化縣花壇火車站周邊作為改造據點，今天（26日）結合彰安國中美術班學生參與創作，透過彩繪將地方特色融入牆面，打造專屬花壇的「旅程地圖」與視覺故事，將原本雜亂且具治安疑慮的空間，轉變為結合藝術與在地文化的全新觀光亮點。

花壇鄉民代表翁啟祐指出，花壇火車站前原為廢棄腳踏車長期堆疊之處，加上街友聚集，環境髒亂且形成治安死角，影響居民觀感與旅客印象。此次計畫由花壇國際青年商會主導，透過環境整理與藝術彩繪介入，重新定義空間功能，讓原本被忽略的角落，轉化為具備美感與安全性的公共場域。

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整體設計由創作者葵木設計賴樂樂操刀，將藝術、美感與在地文化融合，讓空間不只是變乾淨，更變得有故事、有溫度。總會組務理事洪宇風表示，「玩美角落5.0」計畫核心在於以青年力量翻轉城市角落，透過美化行動改善環境、降低治安疑慮，同時創造在地價值。

翁啟祐強調，希望讓每一個原本被忽視的角落，都能變成讓人願意停留、拍照、甚至認識地方文化的空間。花壇青商會長林敬軒也指出，這次改造不僅提升環境品質，更讓花壇火車站前廣場成為新的觀光打卡點，未來將持續串聯在地資源，推動更多青年參與公共事務。

花壇火車站周邊牆面經過彩繪，變身打卡新地標。（圖由翁啟祐提供）

大家在彩繪後，期望花壇火車站前廣場成為新的觀光打卡點。（圖由翁啟祐提供）

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