「桃藝昭和町」復古市集 中原文創展現青年職人工藝能量

桃園市青年局長侯佳齡（左4）與桃藝工坊職人展示桃藝昭和町日式作品。（桃園市青年局提供）

桃園市政府青年事務局致力文創產業發展，25、26日於中原文創園區「桃藝工坊」舉辦「桃藝昭和町」活動，以昭和復古美學結合職人工藝，吸引民眾走進園區感受桃園青年的創作能量。本次活動不僅透過週末市集營造濃厚復古氛圍，更宣布「桃藝工坊」將啟動長期展售計畫，持續提供青年職人品牌曝光與市場對接的重要平台。

青年局長侯佳齡表示，「桃藝昭和町」活動串聯中原文創園區13號倉庫與5號倉庫，現場除了由青年職人身著日式羽織展現精緻工藝外，多樣化的限時手作體驗課程也受到好評。活動期間，透過昭和美學的細膩妝點，讓文創手作更具生活感，進而拉近大眾與工藝創作者間的距離，成功協助多個職人品牌提升市場能見度。

請繼續往下閱讀...

侯佳齡指出，為深化文創產業的社會參與，本次活動攜手「桃園市幸福社會福利基金會」，將部分活動所得回饋社會。民眾在選購匠心獨具的原創作品之餘，也以實際行動支持公益，體現桃園青年品牌兼具商業創意與社會責任的正面價值。

另外，為讓更多民眾有機會接觸在地職人工藝，設於5號倉庫的「桃藝工坊」即日起至6月30日止，啟動長期展售計畫。民眾凡於「桃藝工坊」消費滿額，即可參與「日式福引搖珠機」抽獎，有機會獲得「昭和風主題扇」，完成指定任務還可兌換「祈福繪馬」等好禮。透過持續性的場域營運，市府將不斷累積桃園的工藝實力，歡迎市民朋友持續前往支持桃園在地原創品牌。

青年職人作品深受小朋友喜愛。（桃園市青年局提供）

「桃藝昭和町」不僅透過週末市集營造濃厚復古氛圍，「桃藝工坊」更將啟動長期展售計畫，持續提供青年職人品牌曝光與市場對接的重要平台。（桃園市青年局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法