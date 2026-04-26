把握明天好天氣！北部高溫飆32度 下波鋒面週三報到

中央氣象署預報，週一天氣跟今天類似，各地晴到多雲，僅花東地區、恆春半島及午後各山區有零星短暫陣雨。（資料照）

週一（27日）各地大都為晴或多雲，氣溫持續回升，北部高溫達32度。此外，天氣風險公司預告，下波鋒面預計在週三報到。

中央氣象署預報，週一天氣跟今天類似，各地晴到多雲，僅花東地區、恆春半島及午後各山區有零星短暫陣雨。

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溫度方面，夜晚清晨天氣仍較涼，各地低溫約17至21度，白天溫暖偏熱，北部及東半部高溫約27至32度，中南部近山區會更高一些，日夜溫差大，外出請適時調整穿著。

離島天氣，澎湖晴時多雲，23至28度；金門晴時多雲，19至28度；馬祖晴時多雲，17至24度。

關於未來幾天天氣，天氣風險公司指出，週一到週二台灣附近轉偏東風到東南風，各地白天高溫都持續上升，到了星期二，北部西半部高溫都在30度以上，略有悶熱感。東半部高溫則在27-29度，相對舒適。但早晚低溫仍只有20度上下，日夜溫差相當明顯。天氣方面，週一到週二天氣相對穩定，各地都是多雲時晴，僅在山區午後有局部短暫雷陣雨。

下波鋒面預計週三報到，這波鋒面強度可能較前兩天的這波弱，不過全台各地仍會轉為陰陣雨或雷雨天氣，氣溫也會略為下降，北部高溫降至27-28度，中南部及東半部高溫仍在30度左右，體感明顯轉涼。鋒面週三過後週四仍有華南水氣影響容易下雨，要到週五各地才會轉晴，氣溫也會跟著回升上去。

紫外線指數方面，週一嘉義縣、金門縣為「高量級」，其他縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週一環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；夜晚馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

溫度方面，夜晚清晨天氣仍較涼，各地低溫約17至21度，白天溫暖偏熱，北部及東半部高溫約27至32度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週一嘉義縣、金門縣為「高量級」，其他縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週一宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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