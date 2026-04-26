竹北兒童月紙風車《燈怪》壓軸 3天狂吸萬人合唱「瓜瓜歌」

兒童劇《燈怪》24日起一連3天登陸竹北，活動首日雖有雨勢，但大小朋友熱情絲毫不減。（竹北市公所提供）

由客委會攜手紙風車劇團打造的華客語雙聲帶大型兒童劇《燈怪》，24日起一連3天登陸竹北，作為北台灣首場演出，短短3天吸引超過萬名大小朋友湧入市東與市西公園，為竹北兒童月畫下歡樂的句點。

​竹北市長鄭朝方表示，活動首日雖遇雨勢侵擾，但大小朋友熱情絲毫不減，展現出驚人的參與熱度；隨後週休二日雨勢停歇、天氣放晴，市東與市西公園隨即湧入洶湧人潮，場地瞬間被擠得水洩不通，熱鬧非凡。

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​這隻高8米、長10米的巨型「燈怪」，不僅是視覺焦點，演出現場更是歡笑聲連連。劇中15隻軟萌「瓜族」戲偶，包括哈密瓜、苦瓜和小黃瓜們一出場，台下小朋友瞬間尖叫聲不斷，手中螢光棒揮舞成一片耀眼星海。劇中原創客語歌曲〈瓜瓜歌〉旋律輕快魔性，演出時現場數千人跟著大合唱，直接晉升竹北最強「客語洗腦神曲」。

​竹北市公所表示，鄭朝方市長連續3天全程參與，在台上與燈怪互動，並在團員的邀請下，在劇中投餵油甘子，加入拯救燈燈國王行列，「一投入魂」的逗趣模樣，讓台下大小朋友笑得合不攏嘴。

鄭朝方提到，這場籌備多時的竹北兒童月壓軸活動，從下午就開始，他看到孩子們在樹怪森林探險、認真尋找藏在大樹裡的秘密，以及在小火車、飛行船、球池與草上滾筒等設施排隊的滿足笑臉，所有辛苦都值得了。此外，公園周邊的市集生意更是火爆，不少店家商品被掃貨一空，不到6點早早就掛出「完售」招牌。

​紙風車《燈怪》在竹北的奇幻旅程，今晚7點來到最終章。鄭朝方邀請大家把握最後的舒爽天氣，與孩子一同出門看戲。

兒童劇《燈怪》短短3天吸引超過萬名大小朋友湧入看戲，為竹北兒童月畫下歡樂的句點。（攝影家許釗滂提供）

週休二日雨勢停歇、天氣放晴，市東與市西公園隨即湧入洶湧人潮。（攝影家許釗滂提供）

由客委會攜手紙風車劇團打造的華客語雙聲帶大型兒童劇《燈怪》，24日起一連3天登陸竹北。（攝影家許釗滂提供）

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