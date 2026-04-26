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    首頁 > 生活

    淡江大橋5/12通車倒數 幸福小鹿氣球引領表演團隊千人遊行

    2026/04/26 18:38 記者黃政嘉／新北報導
    遊行表演團體與民眾齊聚淡江大橋。（公路局北區公路新建工程分局提供）

    遊行表演團體與民眾齊聚淡江大橋。（公路局北區公路新建工程分局提供）

    淡江大橋將於5月12日通車，交通部公路局與新北市客家事務局今共同規劃「在一起 走上橋」大遊行，今天下午3點從淡水漁人碼頭出發，現場參與民眾破萬人次，逾30個遊行團隊由淡江大橋幸福小鹿空飄氣球帶領，齊步走向淡江大橋。

    為期3週的活動以大遊行揭開序幕，以「在一起，一切皆可能」為核心理念，打造高達5公尺的淡江大橋限定小鹿空飄氣球引領遊行，邀請在地傑出表演團隊身聲跨劇場《希望之翼》及創造焦點馬戲團，另外還有HRC舞團、蒂瓦力印度舞蹈坊、八里坌擊樂團、淡水體育會、新北市八里區國標舞協會、淡水騎警隊等33個遊行團隊，多達千人透過遊行的形式，見證大橋的新生。

    交通部次長陳彥伯表示，淡江大橋的意義不僅止於空間上的連結，更肩負守護淡水河口自然環境的責任，通車前讓民眾以自行車、路跑及踩街嘉年華等方式，體驗全民共享的公共場域，期待這裡不只是交通節點，更是一處讓人感受到「家到了、台灣到了」的重要地標，讓世界看見台灣。

    新北市副市長劉和然指出，淡江大橋串聯淡水與八里地區，遊行活動邀請在地居民與新住民、原住民及客家族群共享，慶祝淡江大橋重要建設，透過中央及地方合作，共同建立這項重要的城市建設。

    「在一起 走上橋」大遊行今天下午3點從淡水漁人碼頭出發，由幸福小鹿空飄氣球帶領，齊步走向淡江大橋。（公路局北區公路新建工程分局提供）

    「在一起 走上橋」大遊行今天下午3點從淡水漁人碼頭出發，由幸福小鹿空飄氣球帶領，齊步走向淡江大橋。（公路局北區公路新建工程分局提供）

    表演團體上橋遊行。（民眾提供）

    表演團體上橋遊行。（民眾提供）

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