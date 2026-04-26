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    首頁 > 生活

    大甲媽回鑾踩街添新氣象 有真人藝閣還有小丑

    2026/04/26 17:04 記者歐素美／台中報導
    今年大甲媽回鑾多了小丑及氣球，十分繽紛熱鬧。（圖由大甲鎮瀾宮提供）

    今年大甲媽回鑾多了小丑及氣球，十分繽紛熱鬧。（圖由大甲鎮瀾宮提供）

    大甲鎮瀾宮e世代青年會，為恭迎大甲媽回鑾，今天邀請8間友宮青年會踩街，去年會員首次扮演真人藝閣參與回鑾踩街，今年則增為2台，還有小丑折氣球，邊踩街邊贈送小朋友，希望帶給廟會活動更多新氣象，許多小朋友開心互動，為廟會活動帶來新氣象。

    大甲鎮瀾宮表示，有愈來愈多宮廟成立青年會，今天邀請8間友宮的青年會參加大甲媽回鑾踩街活動，包括竹山新世代青年會、社團法人萬巒保王府、屏東保王文化協會、彰化南瑤宮金意承青年會、東女慈聖宮妙靈昭青年會、南投草尾嶺受命宮青年團、霧峰南天宮照崢嶸青年會、大安政天宮青年團。

    大甲鎮瀾宮e世代青年會成立於2003年，由一群熱愛媽祖信仰、對宗教文化與社會服務有熱忱的青年組成，致力於讓宮廟信仰年輕化。

    大甲鎮瀾宮e世代青年會去年扮演真人藝閣參與回鑾踩街，頗受好評，今年藝閣增加為2台，還有小丑邊踩街邊折氣球贈送小朋友，年輕化的廟會踩街活動，讓人耳目一新，許多小朋友也覺得很好玩；大甲鎮瀾宮e世代青年會表示，今年邀請其他友宮的青年會參與，是希望大家共同將台灣的宗教文化傳承發揚光大。

    鎮瀾宮邀請8間友宮的青年會參加大甲媽回鑾踩街活動。（圖由大甲鎮瀾宮提供）

    鎮瀾宮邀請8間友宮的青年會參加大甲媽回鑾踩街活動。（圖由大甲鎮瀾宮提供）

    大甲媽回鑾，青年會扮成真人藝閣踩街。（圖由大甲鎮瀾宮提供）

    大甲媽回鑾，青年會扮成真人藝閣踩街。（圖由大甲鎮瀾宮提供）

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