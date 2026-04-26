北市嘉義縣同鄉會新港參訪 捐贈12萬回饋鄉里

台北市嘉義縣同鄉會新港聯誼會返鄉參訪，捐贈12萬元給新港鄉公所回饋鄉里。（新港鄉公所提供）

台北市嘉義縣同鄉會新港聯誼會25、26日返回新港鄉參訪，走訪包括新港奉天宮、培桂堂、林國治美術館，以及參觀奈良美智展覽，參訪團此行並捐贈12萬元給新港鄉公所作為仁愛基金急難救助金，用實際行動回饋鄉里，關懷弱勢族群。

新港鄉長葉孟龍因公出國，由主任秘書賴青建代表接待。參訪團25日造訪新港奉天宮、培桂堂、林國治美術館，並前往新港文化館25號倉庫參觀奈良美智特展；今天深入農村體驗，參訪連懋農場及甜椒農場，透過空心菜、甜椒食農教育解說，了解在地農業生產模式、體驗採摘農作物田園樂。

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新港鄉公所表示，台北市嘉義縣同鄉會新港聯誼會暨縣會每屆都會安排到新港鄉參訪活動，加深旅外鄉親對故鄉的認同與連結，此次參訪團共70人造訪，新港聯誼會同時捐贈12萬元，作為公所仁愛基金急難救助專用，展現濃厚鄉情，藉由公益捐贈為地方發展注入溫暖力量。

台北嘉縣同鄉會鄉親參觀彩色甜椒農場，了解新港在地農業模式。（新港鄉公所提供）

台北市嘉義縣同鄉會新港聯誼會暨縣會25、26日返鄉參訪。（新港鄉公所提供）

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