台中131、132路公車 5/1起擴大服務範圍、增設停靠站點

131、132路公車5月1日起擴大服務範圍並增設停靠站點。（市府提供）

因應台中市北屯區山西路周邊重劃區發展與人口移入，居民乘車需求，自5月1日起將崇德八路、梅川東路及山西路車輛迴轉調度路線納入131、132路營運範圍，並增設「北屯國兒運（崇德八路）」站，北屯國民暨兒童運動中心往朝陽科技大學方向增加停靠「梅川東崇德八路口」、「崇德山西路口」站，強化新興社區的公共運輸服務量能。

交通局長葉昭甫表示，台中客運131與132路串聯北屯區、北區及大里霧峰地區，並在去年導入全新電動大客車，班次已全數電動車化。

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面對當地社區民眾搭乘公車需求，交通局擴大將131、132路公車在北屯區行政大樓端點附近，崇德八路、梅川東路及山西路迴轉動線納入正式服務範圍，增設招呼站，同時，由於北屯國民暨兒童運動中心今年中將完工營運，超前部署加設「北屯國兒運（崇德八路）」站，方便民眾搭公車去運動。

交通局指出，近年北屯區快速發展，周邊大型社區陸續落成，居民日漸增加，人口數近32萬人高居全市最大行政區，過去131、132服務路線僅至「北屯區行政大樓」站，後續利用周邊道路迴轉，交通局在崇德八路劃設大客車停車格讓駕駛員有停車處所。

131、132路公車提供北屯居民捷運文心崇德站、台鐵台中車站轉乘，更直達中國醫藥大學、新民高中、台中一中、台中二中、興大附農、明德高中、興大附中、大里高中等校，以及多個市場、商圈、政府機關，可涵蓋沿線居民絕大多數的交通服務，提供便捷生活圈。

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