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    首頁 > 生活

    大甲媽遶境回鑾 「滿路香」隊伍引矚目

    2026/04/26 16:28 記者歐素美／台中報導
    高雄市彌陀清和的「滿路香」隊伍，在擔子焚檀香。（大甲鎮瀾宮提供）

    高雄市彌陀清和的「滿路香」隊伍，在擔子焚檀香。（大甲鎮瀾宮提供）

    大甲媽回鑾，來自高雄市彌陀清和的「滿路香」隊伍，在大甲區踩街為媽祖淨香路。（大甲鎮瀾宮提供）

    大甲媽回鑾，來自高雄市彌陀清和的「滿路香」隊伍，在大甲區踩街為媽祖淨香路。（大甲鎮瀾宮提供）

    大甲媽遶境回鑾，今天有相當多友宮前來參加遶境踩街，其中，來自高雄市彌陀清和的「滿路香」隊伍，由婦女擔著鮮花、檀香，一路為媽祖淨香路，備受矚目；另高雄「歡樂唱唱義工團」，連續10年跟著大甲媽遶境住進香9天8夜，今天返回廟前拍照留念，也很醒目。

    大甲媽遶境回鑾，今天將返回大甲鎮瀾宮安由50名志工姐姐，擔著36個擔子，擔子裡有鮮花、焚著檀香，沿著大甲區的街道遶境踩街，十分醒目，原來這是來自高雄彌陀清和宮的「滿路香」隊伍，透過鮮花及焚燒檀香，為媽祖淨香路。

    此外，來自高雄的「歡樂唱唱義工團」多名成員，連續10年跟隨大甲媽遶境進香徒步9天8夜，今天整齊劃一的穿著制服，跟著大甲媽鑾轎，提前返回大甲鎮瀾宮，在廟前合影留念，也備受矚目。團員表示，因信仰媽祖，已連續10年結伴同行，跟隨大甲媽遶境進香。

    高雄「歡樂唱唱義工團」成員隨大甲媽徒步九天八夜，返回鎮瀾宮前合影留念。（記者歐素美攝）

    高雄「歡樂唱唱義工團」成員隨大甲媽徒步九天八夜，返回鎮瀾宮前合影留念。（記者歐素美攝）

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