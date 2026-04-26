台3線戀戀桐花馬拉松 4000名跑友用雙腳感受竹縣山城風光

4000名跑者沿途行經橫山鄉熱門景點，以雙腳感受山城風光、客庄人情，並欣賞桐花綻放的景色。（圖擷取自新竹縣政府官網）

2026「浪漫台3線新竹縣第10屆戀戀桐花馬拉松」今天上午登場，以愛情車站-合興車站為起點、終點，吸引全國4000名跑者熱情參與，沿途行經橫山鄉內灣等熱門景點，欣賞樹梢白色桐花朵朵綻放，用雙腳感受山城風光、客庄人情與運動魅力。

這項賽事由中華民國陸上運動競技協會主辦，由新竹縣政府指導，新竹縣政府文化局協辦，財團法人新竹縣文化基金會贊助支持。跑者共分為42公里、21公里、8.5公里3組，為維護跑者安全，部分路段也實施交通管制。

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新竹縣副縣長徐元棟出席活動鳴槍開跑。主辦單位表示，戀戀桐花馬拉松今年適逢第10屆里程碑，10年來已成為新竹縣春季重要品牌活動，不僅帶動橫山、內灣及周邊地區觀光人潮，也讓更多外地民眾透過賽事認識客家文化、山城景點與浪漫台3線魅力。

主辦單位表示，第10屆賽事協辦與支援陣容，包含數十個公私立單位共同參與，展現跨部門、跨組織的合作能量。活動期間，周邊商圈、餐飲與旅宿也跟著受惠，展現運動賽事帶動地方經濟的正向效益。

2026「浪漫台三線新竹縣第十屆戀戀桐花馬拉松」今天於橫山鄉合興車站起跑。（圖擷取自新竹縣政府官網）

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