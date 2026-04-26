近7成兒少性剝削案透過網路進行 北台南家扶揪社福團體守護兒少

「守護兒少大會師」以4個訴求，宣示攜手守護兒少網路安全。（記者劉婉君攝）

衛福部統計處最新資料顯示，近7成兒少性剝削案件透過網路工具進行，其中「拍攝、製造及散布兒少性影像」近5年成長幅度更高達1.3倍。428兒保日前夕，北台南家扶中心今（26）邀請9個公私社福團體，在蕭壠文化園區召開「守護兒少大會師」，宣示攜手守護兒少安全。

守護兒少大會師活動以「守護兒少數位安全」和「預防網路性剝削」為主軸，包括北台南家扶中心、台南市家防中心、台南市警察局婦幼隊、勵馨基金會、台南市第1兒童早期發展服務中心、西濱社福中心、容愛協會、童心園協會、全人兒少發展協會及日光內海協會等單位參加。

請繼續往下閱讀...

會中與親子代表共同提出4大訴求，包括勇敢說不/青春守護、拒絕陷阱/網路暢行、攜手守護/兒少安心、安全上網/快樂成長，並提醒大人在日常生活中扮演重要角色，適時關心並提醒兒少個資不透露、隱私要設防、PO文停看聽、勇敢說出來。

活動由北門高中勁舞社演出揭幕，參與的單位透過互動遊戲，向民眾介紹多元的服務內容，並提供求助管道，期盼形成一個完整的在地安全網絡，現場還有魔術表演、氣球秀等，吸引許多親子參與。

北台南家扶主委呂明憲表示，數位安全教育是防止性剝削的第一道防線，希望透過活動，讓孩子學會勇敢拒絕不當要求，也讓家長意識到陪伴與提醒的重要性，社會各界攜手合作，守護兒少的安全。

參與的公私社福單位透過互動遊戲，宣導兒少安全相關觀念。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法