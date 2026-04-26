親子闖關大玩大地遊戲 謝國樑變身應援團加油

由基隆市政府兒童及少年事務處主辦的「基隆社區公園親子體驗活動－兒少大地遊戲」活動，26日在登場，基隆市長謝國樑與孩童擊掌鼓勵。（基隆市政府提供）

由基隆市政府兒童及少年事務處（簡稱兒少處）主辦的「山海基隆‧童心啟航 基隆社區公園親子體驗活動－兒少大地遊戲」活動，今天（26日）在安樂區四維公園熱鬧登場，吸引超過百組親子家庭一起闖關、挑戰、探索，笑聲響徹公園每個角落，小朋友勇敢攀爬、走平衡木，宛若小小探險家。

基隆市長謝國樑親自出席，與孩子們共同參與大地冒險遊戲，現場最吸睛的是童軍斥候工程搭建的竹架與繩結設施，由謝國樑扶持小朋友爬上繩梯，看見孩子們露出緊張的模樣，謝國樑變身成應援團，從旁鼓勵加油。

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謝國樑表示，活動邀請基隆市童軍會以竹材打造遊戲空間，推出「斥候工程體驗」，讓孩子在遊戲中學習合作、挑戰自我，市府也將持續優化遊憩環境，鼓勵孩子親近自然。

兒少處長吳雨潔指出，憑藉童軍會專業親自規劃內容，並合力自製遊具。透過最簡單、自然的竹材與繩結，搭建特色遊戲空間，讓孩子回歸自然的本質就能玩得非常開心，今年下半年將持續開展另一系列的快閃遊戲活動，持續打造優質遊憩場域。

由基隆市政府兒童及少年事務處主辦的「基隆社區公園親子體驗活動－兒少大地遊戲」活動，26日在安樂區四維公園熱鬧登場。（基隆市政府提供）

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