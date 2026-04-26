托育影片上傳雲端恐爆兒權個資疑慮 教保團體集結立院籲納3原則

「兒童托育服務法」日前三讀通過，教保團體對托育機構必須將孩子生活影像上傳至監管雲提出質疑，認為侵害孩子個資及隱私，今上街以行動劇表達訴求。（記者楊綿傑攝）

「兒童托育服務法」日前三讀通過，教保團體對托育機構必須將孩子生活影像上傳至監管雲提出質疑，認為侵害孩子個資及隱私，今上街表達訴求，呼籲後續訂定子法應納入「避免全面即時監控以確保幼兒生活受不當侵擾」、「影片上傳與調閱必須以家長書面同意為前提」、「調閱也必須有限度與制度」等3大原則，後續將向總統府陳情。

20個教保相關團體今集結於立法院群賢樓門口，主張上傳監視器影像至雲端將違反兒童權利公約、隱私權，也質疑若監管雲壞掉可能產生的資料外洩問題，並強調反雲端而非反監視器，並要捍衛托育專業及勞動尊嚴，現場還演出行動劇描述孩子連換尿布等私密影像都全遭記錄下來，也憂心發生資安問題帶來的危害。

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中華民國兒童教保聯合總會總會長蔣叔融表示，托育中心早在109年就已經透過監視器管理，現在稱要再上傳到監管雲是輔助管理，根本謊言。如果擔憂影像不見了或有其他問題，可讓機構自己增加設備。很多立委說監管雲跟剴剴案有關係，但剴剴是屬於脆家的家庭。在托嬰中心裡，涉及的是教育環境，人員需要信任、孩子需要愛，不是設置幾百支監視器就叫做保障，盼政府能再與教育現場及家長溝通，而非因為1個個案就懲罰全台近2000家的托育人員。

中華民國幼教聯合總會總會長葉若蕎認為，影像上傳雲端涉及危害孩子的隱私權及個資，因托嬰中心的監視是無死角的，孩子脫光光、換尿布等都會被拍到，如果一旦集中全面上傳，在目前AI時代中，很容易有被駭的危險，建議政府對此政策要有多一點思考，包括從法律去考量、與社會更多對話，找出真正對孩子最好的方式，且更要著重營造良善的托育環境，協助人員專業提升、親師友善溝通。

有3個小孩的君君媽媽說，監管雲若是上路，才是更危險的事，孩子的各種情況都會暴露在影片上，而影片會放在哪裡都不清楚，令人感到擔憂。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣則強調，對於孩子保護的議題絕不迴避，但監管雲事涉孩子隱私，大家站出來不是跟政府唱反調，而是想溝通，盼後續在子法擬定過程可以重視社會民意及訴求。

20個教保相關團體今集結於立法院群賢樓門口，主張上傳監視器影像至雲端將違反兒童權利公約、隱私權，也質疑若監管雲壞掉可能產生的資料外洩問題。（記者楊綿傑攝）

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