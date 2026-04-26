清華大學創校115週年 校友齊聚共塑「未來由我」

國立清華大學今慶祝創校115週年暨在台建校70週年，今年以「未來由我（Future by Us）」為校慶主題。（清大提供）

國立清華大學今慶祝創校115週年暨在台建校70週年，今年以「未來由我（Future by Us）」為校慶主題，舉行校慶大會與系列活動。活動涵蓋紀念黑膠唱片發布、傑出校友表揚及校友返校午宴等，串聯歷史記憶與未來願景，展現跨世代校友情誼與清華持續向前的發展動能。

校長高為元引述現代管理學之父彼得．杜拉克（Peter Drucker）名言：「預測未來最好的方式就是自己來創造」，指出在科技快速發展、地緣政治變動與社會需求多元的當代，未來愈發難以預測。他並強調，「未來由我」不僅是自信的展現，更是清華對社會的承諾，而關鍵在於「人」。

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高為元表示，清華近年設立「傑出人才基金」與「新地平線基金」，並推動「清華十大亮點研究」，支持師生發揮潛能、整合資源回應社會需求；今年更啟動「清華未來基金」，匯聚政府、校友及民間力量，成為新創團隊的重要後盾，實踐「創造未來」的理念。

校慶活動上午由「聲在清華．榮耀未來」揭開序幕，發布紀念黑膠唱片並為「紫光清華故事牆」揭牌，以聲音與故事凝聚情感，為校慶定下文化基調。紀念黑膠唱片收錄清華校歌及多首校友熟悉曲目，由藝術學院音樂學系師生重新編曲與錄製，從演出、錄音到設計製作，匯集校友、師生與行政團隊的共同投入，將校園記憶轉化為可典藏的文化資產。

隨後舉行的校慶大會頒發第27屆傑出校友獎，本屆共選出8位傑出校友，於大會中公開表揚，肯定其在學術研究、產業創新、公共服務及文化創作等領域的卓越成就。本屆獲獎者包括王鴻圖、李敏、魯立忠、洪上程、郭昱廷、陳若文、張釗維及詹景宏，發展橫跨半導體與高科技產業、能源與公共政策、人工智慧與雲端技術、生技醫藥、國際企業經營及紀錄片創作等領域，在全球舞台展現清華人的專業實力與影響力。

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