教科書名作轉譯！古蒙仁《吃冰的滋味》 化身6道「文學餐桌」冰品

外甥、虎尾鎮長林嘉弘（左起）與舅舅古蒙仁合照，更提小時候常讓舅舅騎車到糖廠吃冰。（記者李文德攝）

國內知名作家古蒙仁（本名林日揚）一篇散文《吃冰的滋味》，近年收錄在國中國文教科書中，成為學生必讀經典。台灣公益CEO協會與他合作，將文章中字句轉化為6道「文學餐桌」冰品，並於今（26）日正式公布。他表示，文學推廣效益是無形的，希望讓民眾從一碗冰開始，感受虎尾糖香歲月。

「夏日吃冰，是人生的一大享受。人的一生中，最適合吃冰的年紀，是小學到初中這個階段……，這些童年吃冰的記憶，如今多已消失殆盡，這一代的小孩子再也無從體會那種樂趣。」經典的文章近年來已成為國中國文經典讀物，古蒙仁這篇散文藉著現代與傳統冰品的差異，更點出台灣早期社會的樸實。

請繼續往下閱讀...

古蒙仁表示，該篇散文約在1997年被收錄在國文教科書內，大約40歲以下年輕人都有讀過，當年因出版社邀稿撰寫，將他從小在虎尾糖廠旁成長過程描繪出來，更透過童年吃冰的往事，強調農村社會的純樸，尤其在糖廠周邊的大環境下成長，對於吃冰有更多的感受。

今古蒙仁與身為外甥的虎尾鎮長林嘉弘、縣議員黃美瑤、林文彬、台灣公益CEO協會秘書長林淑娥等人，一同揭開文學餐桌6道冰品。

林淑娥表示，《吃冰的滋味》長期列入國民教育教材，因此將文本中的感官記憶轉化為6款冰品，包含四果冰、彎豆冰、檸檬愛玉、紅豆牛奶冰、火山芝麻花生冰及蔗香洛神鳳梨蜜紅冰，每一款冰品都不只是口味設計，更承載著糖業文化、地方記憶與文學轉譯的策展思考。

古蒙仁表示，文學推廣效益是無形的，特別是對於學子而言，更是影響深遠，希望此次合作能夠讓民眾從一碗冰開始，重新感受虎尾的糖香歲月。

林嘉弘表示，還記得舅舅古蒙仁都會騎腳踏車帶他到虎尾糖廠吃冰，希望文學餐桌的結合，也可以民眾對於虎尾糖廠歷史，一代一代傳承。

林淑娥表示，未來將持續結合文學、飲食、歷史建築與地方創生，讓文化不只被保存，也能被體驗、被分享，並在當代生活中持續發酵。

台灣公益CEO協會與古蒙仁合作，將《吃冰的滋味》字句轉化為6道「文學餐桌」冰品。（記者李文德攝）

台灣公益CEO協會與古蒙仁合作，將《吃冰的滋味》字句轉化為6道「文學餐桌」冰品。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法