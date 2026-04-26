蘇澳漁會海味本舖開幕 打造漁貨零售與食魚教育體驗空間

海味本舖在地風味教室烹飪蘇澳特色料理。（圖由蘇澳區漁會提供）

宜蘭縣蘇澳區漁會海味本舖門市暨食魚教育基地，今天（26日）在南方澳第一魚貨拍賣市場開幕，標榜是全國首創專業漁貨零售與深度食魚教育結合的多元體驗空間，被視為蘇澳漁業轉型的重要里程碑。

宜蘭縣代理縣長林茂盛、蘇澳區漁會3巨頭等人到場參加海味本舖的開幕式。漁會表示，海味本舖不僅提供高品質生鮮，也同步啟用食魚教育基地，將識魚、品魚、護海洋列入3大核心亮點。

請繼續往下閱讀...

食魚教育基地陸續推出感官體驗活動，職人講堂安排漁民、專家授課，傳授辨識當季魚種及挑選鮮魚私房秘訣；在地風味教室邀請主廚現場示範蘇澳特色料理，落實「吃在地、食當季」的永續生活美學；親子文化體驗方面，透過互動科技牆和手作課程，讓下一代認識蘇澳百年漁業歷史，協助海洋保育觀念向下扎根。

南方澳是全國3大漁港之一，蘇澳區漁會希望透過海味本舖建立在地漁產品品牌，這裡不僅是販售空間，更是連結消費者與南方澳漁民的橋梁，期盼大眾在品嘗鮮美海味之餘，力挺永續漁業發展。

即日起至5月10日期間，在海味本舖單筆消費滿599元，贈送蘇漁外銷美國的明星商品「嬌澳蝦餅」1包；若滿1200元，加碼贈送蘇漁精選馬卡龍色系茄汁鯖魚罐頭1罐。

蘇澳漁會海味本舖打造成食魚教育體驗空間。（圖由蘇澳區漁會提供）

蘇澳漁會海味本舖今天開幕。（圖由蘇澳區漁會提供）

蘇澳區漁會明星商品「嬌澳蝦餅」，頗受消費者喜愛。（圖由蘇澳區漁會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法