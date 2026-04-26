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    首頁 > 生活

    彰化南瑤宮友廟半夜廟會煙火轟炸 市民怒轟「不用睡了」

    2026/04/26 15:10 記者湯世名／彰化報導
    南瑤宮前昨夜廟會煙火衝天，市民崩潰怒轟「無法睡覺」。（圖由民眾提供）

    南瑤宮前昨夜廟會煙火衝天，市民崩潰怒轟「無法睡覺」。（圖由民眾提供）

    彰化市南瑤宮昨天（25日）晚間有友廟來訪，結果深夜11點多時突然施放煙火，時間長達5~7分鐘之久，有市民崩潰上網怒轟「深夜還要被轟炸，是當大家不用睡嗎？」還有市民氣罵「小孩被炮聲嚇醒」；消防局據報派員到場蒐證，但未發現施放煙火的行為人，當場開出勸導單並移除鞭炮。市長林世賢則澄清表示非南瑤宮施放，他們也拜託友廟不要放鞭炮，對方不聽他們也很無奈。

    有彰化市民昨夜11點多被震煙火聲吵醒，拿起手機錄影砲轟「現在都幾點鐘了還在放煙火，這樣沒有違法嗎？」有家庭主婦崩潰說剛剛孩子被驚醒，還得要重新哄睡；另有市民說煙火放了5~7分鐘之久，且放完後竟又開始唱歌，令人崩潰。有民眾說，大甲媽來彰化市爆發打架衝突，這次竟然又在半夜11點多放煙火，煙大到以為失火了；另有市民指出，整排遊覽車直接把中山路南下一格車道佔滿，都沒在管交通規則。

    彰化市長林世賢則澄清說，昨晚煙火不是南瑤宮放的，而是友廟來訪施放；在南瑤宮的廟門口、中山路的大馬路上都有張貼公告不放鞭炮，對方來進香又不能拒絕，勸導他們不要燃放鞭炮又不聽，已向環保局、消防局檢舉；呼籲友廟往後來訪超過晚間10點切勿放鞭炮煙火。

    消防局則表示，他們獲報有人施放煙火，出動消防員前往稽查，到場全程錄影蒐證，當下無違法施放煙火情形，予以南瑤宮宣導爆竹煙火施放安全注意事項並開立勸導單，消防局將依跡證進行了解查處，如有違反事實將依規定開罰。

    南瑤宮前昨夜廟會煙火衝天，消防局現場稽查勸導移除。（圖由消防局提供）

    南瑤宮前昨夜廟會煙火衝天，消防局現場稽查勸導移除。（圖由消防局提供）

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