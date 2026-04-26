模範母親蔡吳寶鏡撐起大家庭 慈馨媽媽鄭吳秀燕用愛為兒子點亮黑暗

最年長模範母親蔡吳寶鏡（前排右六）撐起大家庭，是家人最堅實依靠。（記者丁偉杰攝）

母親節前夕，嘉義市今天表揚16位模範母親、6位慈馨媽媽。最年長模範母親蔡吳寶鏡今年92歲，早年她身兼數職，打零工貼補家用，還要照顧生病丈夫、子女、公婆及夫家年幼弟妹，撐起一個大家庭，是家人最堅實依靠；最年長慈馨媽媽鄭吳秀燕今年91歲，用愛為失明兒子點亮黑暗。

市長黃敏惠與多位市議員今天出席表揚大會，黃敏惠肯定每位模範母親都是「勇媽」，以勇士精神面對挑戰、扶持家庭。

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今年92歲模範母親蔡吳寶鏡當年嫁入夫家時，夫家尚有年僅2、3歲弟妹，她除了照顧自己的子女外，也一肩扛起照顧夫家弟妹、奉養公婆責任。

蔡吳寶鏡說，丈夫年輕時罹患肝硬化，身體狀況不佳，無法從事粗重工作，家中經濟與生活重擔幾乎全由她獨自承擔。多年來，她身兼數職，一邊打零工貼補家用，一邊照顧丈夫、子女、公婆及夫家年幼弟妹，「當時日子過得非常辛苦，連週末也要外出工作」，所幸後來丈夫身體狀況逐漸好轉，加上懂事的女兒們長大後也協助分擔家計，一同賺錢供年幼的弟弟讀書，6名子女長大後都有相當的成就。

今年91歲慈馨媽媽鄭吳秀燕育有3女1子，兒子在國小五年級時，在玩鬧時不慎遭石頭擊中眼睛，造成視網膜破裂，儘管歷經長時間求診，最終仍不幸失明。

面對命運的磨難，鄭吳秀燕沒有怨懟，她化作兒子的雙眼，細心打理兒子的日常起居，更以無比耐心，規劃家中動線，將家中的牆面、餐桌上的碗盤，化作兒子可以觸摸可以依靠的生活地標。

鄭吳秀燕在丈夫往生20餘年來，撐起三代同堂家庭，子女孝順貼心，她熱心助人、虔誠向佛，常說「看到別人吃別人用，她就很開心了，自己簡單吃就好」，樂觀面對人生，成為家庭最穩固支柱。

最年長慈馨媽媽鄭吳秀燕（前排右三）用愛為失明兒子點亮黑暗。（記者丁偉杰攝）

嘉義市今天表揚16位模範母親。（記者丁偉杰攝）

嘉義市今天表揚6位慈馨媽媽。（記者丁偉杰攝）

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