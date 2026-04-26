小心網路色狼伸魔爪！苗栗兒少性剝削案 8成5與「私密片」有關

經統計，苗栗縣兒少性剝削案高達8成5與「私密片」有關。（圖由苗栗家扶提供）

數位犯罪跨越螢幕入侵現實，兒少安全防線面臨嚴峻挑戰。苗栗家扶中心統計，去年縣內受理的80件兒少性剝削案中，竟有高達85%涉及私密影像拍攝與散布，適逢「428兒童保護日」，苗栗家扶今日於竹南獅山親子公園舉辦「守護起點，幸福童行」，號召350組親子闖關，並告訴家長與孩子小心網路陷阱。

苗栗家扶中心指出，社工直接服務中觀察發現，現實生活缺乏穩定關心和支持的孩子，更容易轉向網路尋求認同，卻可能被「惡狼」鎖定，例如受扶兒12歲的茹茹（化名）因隔代教養缺乏家人陪伴及關心，她將「抖音」視為逃離現實的出口，男網友趁其情緒脆弱之際，透過情感操控與說服，最終導致性侵憾事發生。

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社工也發現，兒少性影像剝削不再只是單一事件，而是透過長時間關係建立與情緒操控逐步發生，使兒少在「以為被理解」的情境中失去界線，甚至陷入恐懼而不敢求助。

由於科技進步，智慧型手機幾乎人手一機，且具備許多應用程式取代以往桌上電腦功能，但也讓犯罪更無邊界；苗栗家扶中心說，社群媒體的興起，更將日常生活轉化為可被拍攝、上傳、分享的影像資訊，也帶來過度的資訊接觸與影像散播，也為兒少帶來資訊安全與隱私風險。

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