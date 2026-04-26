境外污染物來襲 高屏空品亮橘燈

受境外污染物影響，高屏地區空品亮橘燈。（翻攝自空氣品質監測網）

隨東北風挾帶微量境外污染物移入，環境部今（26日）表示，金門、馬祖與高屏地區的空氣品質為橘色燈號，隨風場在明後天轉為東南風，高屏地區橘色燈號仍持續，提醒健康敏感族群外出最好配戴口罩。

依環境部空氣品質監測網顯示，環境風場今日為東北風轉偏東風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，西半部污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，高屏短時間達橘色提醒等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

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環境部表示，27日環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；夜晚馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

28日環境風場為東南風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，環境部指出，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；清晨及夜晚馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

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