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    首頁 > 生活

    西拉雅森活節熱氣球繫留體驗 晴雨各有風情

    2026/04/26 14:56 記者劉婉君／台南報導
    2026西拉雅森活節熱氣球繫留體驗不受氣候影響，連續2天照常舉行，吸引不少民眾參加及到場拍照。（記者劉婉君攝）

    2026西拉雅森活節熱氣球繫留體驗不受氣候影響，連續2天照常舉行，吸引不少民眾參加及到場拍照。（記者劉婉君攝）

    2026西拉雅森活節一連2天舉行，原訂昨天登場的重頭戲「熱氣球光雕秀」，因鋒面影響，延至今晚7時舉辦，精彩可期；熱氣球繫留體驗展現高人氣，有民眾連續2天到場參加，並表示「陰雨天、晴天有不同的美景」。

    西拉雅森活節包括熱氣球嘉年華、熱氣球繫留體驗、光雕秀、市集等，其中，熱氣球繫留體驗每天2場，分別為上午5時30分至7時30分及下午4時30分至6時30分，昨天台南地區雖然受到鋒面影響，陰雨綿綿，除了光雕秀之外，其餘活動照常進行，清晨仍有不少民眾前往現場等候搭乘熱氣球。

    主辦單位利用雨勢停歇、無風無雨的空檔時段，完成2梯次的熱氣球繫留，上、下午梯次均有6、70人參與，隨熱氣球升上距離地面約10公尺的高度，俯瞰周邊的農村景致，有民眾更形容，因下雨反而有種霧濛濛的仙境般美感。

    台南地區今天天氣放晴，有民眾清晨4時就從高雄出發，搭乘第1梯次的熱氣球繫留體驗，還有人連續2天都來報到，上午共有123人參與，民眾說，「雨天和晴天有不一樣的景色，都很漂亮。」現場還有1個大型及5個小型造型熱氣球，西拉雅喔熊熱氣球首度亮相，吸引許多民眾與造型熱氣球合影。

    造型熱氣球也是民眾合影的焦點。（記者劉婉君攝）

    造型熱氣球也是民眾合影的焦點。（記者劉婉君攝）

    不少民眾與造型熱氣球合影留念。（記者劉婉君攝）

    不少民眾與造型熱氣球合影留念。（記者劉婉君攝）

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