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    首頁 > 生活

    台團遊甘肅翻車3人治療中 觀光署：旅行社將與旅客討論是否續遊

    2026/04/26 14:57 記者黃宜靜／台北報導
    台灣團24日在甘肅發生翻車意外，釀1死12傷。交通部觀光署表示，此為喜鴻旅行社辦理「旅客親友自組團體」赴大陸四川九寨溝旅遊，目前9人已出院，3人於醫院治療中。（記者黃宜靜攝）

    台灣團24日在甘肅發生翻車意外，釀1死12傷。交通部觀光署表示，此為喜鴻旅行社辦理「旅客親友自組團體」赴大陸四川九寨溝旅遊，目前9人已出院，3人於醫院治療中。（記者黃宜靜攝）

    台灣團24日在甘肅發生翻車意外，釀1死12傷；對此，交通部觀光署表示，此為喜鴻旅行社辦理「旅客親友自組團體」赴大陸四川九寨溝旅遊，原定行程預計5月1日結束，該翻車事件釀1死12傷，目前9人已出院，3人於醫院治療中；未受傷及已出院的旅客目前留在飯店，旅行社今日將與旅客討論是否繼續後續行程。

    有台灣團30多人20日赴中國旅遊，24日下午至甘肅甘加秘境景區遊玩時，其中15人坐上1台遊園電動車，竟不慎翻覆，致1人死亡、12人受傷。據了解，苗栗縣警局龍騰派出所潘姓所長有頭部撕裂傷、右手臂擦挫傷，潘妻也受傷，但同行的妻舅則因傷勢過重不幸身亡，團員也包括台中市警察局邱姓警政監。

    觀光署表示，該案為喜鴻旅行社辦理「旅客親友自組團體」赴中國四川九寨溝旅遊，行程時間為4月20日至5月1日。不過，該團體在24日下午搭乘甘加秘境景區的遊園車時，車上15名旅客（含1名領隊）發生翻車意外，造成1人死亡及12人受傷，目前9人已出院，3人於醫院治療中。昨天旅行社資訊通報有誤，應為3人住院。

    觀光署指出，未受傷及已出院的旅客目前均留於飯店中，旅行社今日將與旅客討論是否繼續後續行程。同時，也已請旅行社積極處理、妥善協助旅客喪葬善後、住院治療、出院關懷等相關事宜。

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