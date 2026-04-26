為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    一掃前2年陰霾 苗栗及時雨助攻桂竹筍產量大爆發

    2026/04/26 14:45 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣因4月初的及時雨及接續的幾場大雨，致桂竹筍產量大爆發；圖為桂竹筍生筍。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣因4月初的及時雨及接續的幾場大雨，致桂竹筍產量大爆發；圖為桂竹筍生筍。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣是全台桂竹筍主要產區之一，每年4、5月是產季，前兩年受天候影響雨水不止而歉收；苗栗縣大湖地區農會推廣部主任胡智郎指出，今年四月初的一場及時雨及接續的幾場雨勢，因雨量充沛，縣內桂竹筍大爆發，產量比前兩年增加，生筍目前盤商收購價每台斤約22元，熟筍市場零售價每台斤約60元，一掃前兩年陰霾。

    苗栗縣桂竹筍主要產地為獅潭鄉、南庄鄉、泰安鄉、大湖鄉栽培面積最多，面積達24000公頃，其中大湖及泰安鄉面積超過2萬公頃，往年年產量逾2萬1千公噸。

    胡智郎指出，往年4月中旬後，若雨水充足，是桂竹筍盛產時期，前兩年因天氣冷，雨水不足，造成桂竹筍根部的芽點萎縮，影響桂竹筍生長，致總產量銳減；今年4月初一場及時雨，之後又下了幾場雨，因雨量充沛，致桂竹筍大爆發。

    胡智郎說，今年因桂竹筍產量比前兩年多，生筍盤商收購價每台斤約22元，至於熟筍市場價格，每台斤約60元，比去年便宜1、20元，大啖桂竹筍正是時候。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播