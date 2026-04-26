一掃前2年陰霾 苗栗及時雨助攻桂竹筍產量大爆發

苗栗縣因4月初的及時雨及接續的幾場大雨，致桂竹筍產量大爆發；圖為桂竹筍生筍。（記者張勳騰攝）

苗栗縣是全台桂竹筍主要產區之一，每年4、5月是產季，前兩年受天候影響雨水不止而歉收；苗栗縣大湖地區農會推廣部主任胡智郎指出，今年四月初的一場及時雨及接續的幾場雨勢，因雨量充沛，縣內桂竹筍大爆發，產量比前兩年增加，生筍目前盤商收購價每台斤約22元，熟筍市場零售價每台斤約60元，一掃前兩年陰霾。

苗栗縣桂竹筍主要產地為獅潭鄉、南庄鄉、泰安鄉、大湖鄉栽培面積最多，面積達24000公頃，其中大湖及泰安鄉面積超過2萬公頃，往年年產量逾2萬1千公噸。

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胡智郎指出，往年4月中旬後，若雨水充足，是桂竹筍盛產時期，前兩年因天氣冷，雨水不足，造成桂竹筍根部的芽點萎縮，影響桂竹筍生長，致總產量銳減；今年4月初一場及時雨，之後又下了幾場雨，因雨量充沛，致桂竹筍大爆發。

胡智郎說，今年因桂竹筍產量比前兩年多，生筍盤商收購價每台斤約22元，至於熟筍市場價格，每台斤約60元，比去年便宜1、20元，大啖桂竹筍正是時候。

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