為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗栗桐花婚禮36對佳偶「交杯餵食麻糬」 歡喜結連理

    2026/04/26 14:48 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗桐花婚禮36對佳偶「交杯餵食麻糬」，歡喜結連理。（圖由苗縣府提供）

    苗栗桐花婚禮36對佳偶「交杯餵食麻糬」，歡喜結連理。（圖由苗縣府提供）

    苗栗縣招牌的客家桐花婚禮已經舉辦第21年，今天在苗栗縣三義西湖渡假村浪漫登場，36對佳偶依循傳統客家古禮，在今年新創的桐花幸福石臼合力搗麻糬，並透過「交杯餵食麻糬」在一片祝福聲中喜結連理。

    苗栗縣政府結合觀光與客庄文化，持續舉辦桐花婚禮，讓新人在浪漫氛圍下配合古樸而隆重的儀式互許終生。苗栗縣政府今年創新在舞台中央設置象徵團圓與凝聚的「桐花幸福石臼」，結合客家「搗糍粑」習俗，由新人代表合力搗麻糬象徵夫妻同心、攜手打拚未來，並以「交杯餵食麻糬」互相甜蜜餵食傳達濃濃愛意。

    今年參加桐花婚禮的新人中好幾對因參加聚會或活動結識，再持續發展感情，從擁有共同興趣結識到步入家庭也讓彼此關係更穩固。苗栗縣政府文觀局為慶祝喜事，推出竹南啤酒廠打造的「金牌啤酒桐花婚禮限定款」，營造夢幻氛圍，金色酒液於杯中閃耀流轉，上演唯美浪漫的感官饗宴。

    苗栗縣長鍾東錦表示，為讓喜愛客家文化的新人都能擁有一場充滿祝福的幸福婚禮，縣府以桐花紛飛為背景、融入客庄風情，打造專屬於苗栗的浪漫婚禮場域；除隆重儀式外，亦精心準備象徵祝福的「幸福六禮」，期盼新人長長久久相伴，攜手守護彼此一生一世。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    苗栗桐花婚禮36對佳偶「交杯餵食麻糬」，歡喜結連理。（圖由苗縣府提供）

    苗栗桐花婚禮36對佳偶「交杯餵食麻糬」，歡喜結連理。（圖由苗縣府提供）

    圖為參加桐花婚禮的新人新人合力搗客家糍粑畫面。（圖由苗縣府提供）

    圖為參加桐花婚禮的新人新人合力搗客家糍粑畫面。（圖由苗縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播