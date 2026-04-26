苗栗桐花婚禮36對佳偶「交杯餵食麻糬」，歡喜結連理。（圖由苗縣府提供）

苗栗縣招牌的客家桐花婚禮已經舉辦第21年，今天在苗栗縣三義西湖渡假村浪漫登場，36對佳偶依循傳統客家古禮，在今年新創的桐花幸福石臼合力搗麻糬，並透過「交杯餵食麻糬」在一片祝福聲中喜結連理。

苗栗縣政府結合觀光與客庄文化，持續舉辦桐花婚禮，讓新人在浪漫氛圍下配合古樸而隆重的儀式互許終生。苗栗縣政府今年創新在舞台中央設置象徵團圓與凝聚的「桐花幸福石臼」，結合客家「搗糍粑」習俗，由新人代表合力搗麻糬象徵夫妻同心、攜手打拚未來，並以「交杯餵食麻糬」互相甜蜜餵食傳達濃濃愛意。

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今年參加桐花婚禮的新人中好幾對因參加聚會或活動結識，再持續發展感情，從擁有共同興趣結識到步入家庭也讓彼此關係更穩固。苗栗縣政府文觀局為慶祝喜事，推出竹南啤酒廠打造的「金牌啤酒桐花婚禮限定款」，營造夢幻氛圍，金色酒液於杯中閃耀流轉，上演唯美浪漫的感官饗宴。

苗栗縣長鍾東錦表示，為讓喜愛客家文化的新人都能擁有一場充滿祝福的幸福婚禮，縣府以桐花紛飛為背景、融入客庄風情，打造專屬於苗栗的浪漫婚禮場域；除隆重儀式外，亦精心準備象徵祝福的「幸福六禮」，期盼新人長長久久相伴，攜手守護彼此一生一世。

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苗栗桐花婚禮36對佳偶「交杯餵食麻糬」，歡喜結連理。（圖由苗縣府提供）

圖為參加桐花婚禮的新人新人合力搗客家糍粑畫面。（圖由苗縣府提供）

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