高雄奪日本黃金週高CP值目的地全球第4 國際觀光廣告4國強力放送

高雄國際觀光形象廣告，於日本大阪道頓堀播放。（觀光局提供）

根據全球綜合旅遊品牌Expedia公布，今年日本黃金週海外旅遊目的地「隱藏瑰寶高CP值性價比」排名，高雄榮登全台第一、全球第4名！觀光局也推出全新的高雄觀光品牌，以「KEEP VIBRANT（活力） KAOHSIUNG」為概念製作觀光形象廣告，在日本、韓國、越南、馬來西亞等國放送，提升高雄在國際旅遊市場的城市曝光度。

高雄市觀光局長高閔琳表示，此次打造高雄國際觀光全新品牌，首度針對國際旅遊市場的東北亞、東南亞及歐美旅遊市場推出3支國際廣告，結合高雄在地特色與國際旅人視角，透過影像敘事等風格，向全球旅遊市場傳達高雄深厚的文化底蘊、山海河港豐富的自然生態等。

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這次推出的3支國際廣告影片，以「實現夢想的城市」為核心概念，透過歐美背包客（solo traveler）、亞洲情侶新婚小夫妻、穆斯林親子小家庭的不同視角演繹「一日高雄」；呈現在一天當中，漫遊穿梭於高雄的城市街道與山海河港之間，體驗摩登都會與鄉鎮部落、多元文化與特色美食的豐富感受。

高閔琳指出，「KEEP VIBRANT KAOHSIUNG」國際廣告於今年初起，陸續於日本、韓國、馬來西亞及越南強力宣傳，其中，日本市場以「台日友好・情熱の高雄」為主打標語；韓國市場則為「台灣感性・活力高雄」；馬來西亞市場以「Ria Kaohsiung」強調造訪高雄旅遊歡樂愉快的感受；越南市場則以 「高雄打卡」（ Checkin CaoHung ）為關鍵字。

觀光局強調，高雄近年觀光滿意度經常全國第一，屢獲 Klook、Agoda、《遠見雜誌》、《天下雜誌》等評比及獎項肯定。根據全球綜合旅遊品牌Expedia公布，今年日本黃金週海外旅遊目的地「隱藏瑰寶高CP值性價比」排名，高雄更榮登全台第一、全球第4名。

高雄嶄新城市視覺CIS於韓國釜山亮相。（觀光局提供）

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