北港人第2次過年！國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」 5/5、5/6登場

北港朝天宮迎媽祖將在5月5、6日登場。（資料照）

國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」將在5月5、6日（農曆3月19、20日）登場，今年共有48個駕前陣頭與轎班會，更有59項真人藝閣遊行車，精彩可期。另2天遶境有18處炮場，今 （26）日北港消防分隊、警分局邀各炮場負責人舉行安全會議，確保屆時活動順利圓滿進行。

北港朝天宮農曆3月19、20日固定舉行遶境活動，分為南巡及北巡，此時北港鎮像是當地的「第2次過年」，在地住家幾乎會設宴請客，熱鬧程度非凡。

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朝天宮表示，今年遶境隊伍有29隊民間陣頭、19隊駕前陣頭，由於近年2天南北巡遶境，因信徒熱烈歡迎，入廟時間延誤甚至到隔天早上才入廟，為避免延誤時間，因此將下午、夜間路線相互對調，盼能儘速完成並入廟。

朝天宮指出，真人藝閣遊行活動將在5月5至9日登場，今年共有59輛藝閣車，較去年減少4輛，也呼籲參與藝閣扮仙的民眾們，盡量不要丟糖果當作福品，避免讓糖果沾黏在馬路上，造成清潔對清理上困擾，也提醒切勿丟危險物品導致民眾有受傷疑慮。

北港消防分隊長陳思淵指出，今年共通過18處炮場申請，比去年21場、前年28場有所減少，今天警分局一同和各處炮場場負責人開會討論，並簽署約制書，宣導燃放爆竹等宣導，而今年將增設綠色通道，以利救災救護工作，範圍為大同路與防汛道路口至大同路與華南路口，此路段不設炮場，確保救護、救災車輛方便通行。

陳思淵提醒，燃放鞭炮時要遠離住宅，炮場人員須準備灑水車、可持續出水的水管與水桶、合格滅火器至少2支，以備不時之需。若未經申請許可而施放專業爆竹煙火，將依法開罰42萬至210萬元罰鍰。

今年真人藝閣遊行5月5至9日登場，共有59輛藝閣車參與。（資料照）

北港消防分隊、警分局邀18處炮場負責人召開安全會議。（記者李文德攝）

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