打造多元旅遊環境 大東北角觀光圈穆斯林友善店家累計58家

大東北角觀光圈穆斯林友善店家已累計58家，共74個項目通過驗證。（圖由東北角風管處提供）

觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處積極拓展穆斯林友善旅遊市場，轄內的大東北角觀光圈今年穆斯林友善店家已累計58家，共74個項目通過驗證，逐步建構食、宿、遊、購、行的旅遊服務體系。

東北角風管處輔導成立的大東北角觀光圈，涵蓋宜蘭縣12個鄉鎮市、新北市瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、坪林、石碇、烏來，5年前開始推動穆斯林友善環境計畫，迄今累計58家通過友善店家認證，宜蘭縣就有54家，僅次於台北市的139家，在全國各縣市中排名第2位。

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東北角風管處今天（26日）指出，大東北角觀光圈穆斯林友善店家類型相當多元，包括穆斯林友善景點、餐廳、旅宿、體驗、商店，國立傳統藝術中心、福隆遊客中心就被列入友善景點，體驗活動則有茶冰淇淋、面膜、手捏陶DIY。

東北角風管處長游麗玉表示，穆斯林旅遊市場持續成長，已成為全球重要旅遊趨勢，東北角風管處輔導業者建置穆斯林友善環境及取得驗證，再結合交流機制，強化產業鏈串聯，提升旅遊產品完整度，吸引更多穆斯林旅客來訪。

大東北角觀光圈擁有豐富景觀與多元旅遊資源，又鄰近台北都會區，東北角風管處盼持續優化穆斯林友善旅遊環境，透過產業合作與國際行銷，提升大東北角觀光圈在穆斯林旅遊市場的競爭力。

穆斯林套餐。（圖由東北角風管處提供）

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