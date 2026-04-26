逆境中堅毅撐起家庭 北家扶中心表揚9位自強媽媽

北台中家扶中心舉辦自強媽媽表揚活動，表揚9名在逆境中堅毅撐起家庭的堅強母親。（家扶提供）

北台中家扶中心今天表揚9名自強母親，有中風阿嬤辛苦撫養孫女，單親媽媽獨自扶養患有先天性脊柱裂的兒子，還有媽媽要照顧癱瘓臥床丈夫與4名子女，或離婚後獨自做手工撫養子女，每個人有每個人的苦，紛在逆境中堅毅撐起家庭，家扶中心特別安排這些媽媽或阿嬤穿上婚紗，幫助部分從未穿過婚紗的媽媽們圓夢。

47歲黃女士，因丈夫腦出血癱瘓，臥病在床，她要到醫院照顧丈夫，還要照顧4名子女，其中一名孩子因發展遲緩及出現自閉傾向，她並積極為孩子安排早期療育，耐心陪伴與引導，在逆境中展現堅韌不拔精神，並配合家扶的服務與活動，2023年獲家扶中心自強母親表揚，今年再獲北台中家扶中心表揚。

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57歲鍾女士多年前曾小中風，一度行動不便，經持續復健與努力，逐步恢復基本生活能力，展現堅強毅力，因家庭變故，獨自照顧孫女，展現生命韌性。

41歲陳女士，獨自扶養患有先天性脊柱裂的兒子，孩子自出生即歷經多次手術與長期復健，近期仍需持續治療與輔具協助。她在工廠上班養孩子，並罹患乳癌，一邊治療、一邊維持家計，只為讓孩子能持續接受醫療照顧。她堅強地說，現在我們需要幫助，但未來要成為幫助別人的人。

北家扶中心表揚這些以堅強母愛守護家庭的自強媽媽，以肯定她們充分體現母愛的堅韌、逆境中的勇氣，以及不向命運低頭的精神。

黃女士（右）要照顧臥病丈夫及4名子女，獲自強媽媽表揚。（記者歐素美攝）

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