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    首頁 > 生活

    免臨櫃更安心！竹市推「線上聲明」服務 土地登記安全又便利

    2026/04/26 14:08 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹市推「線上聲明」服務，土地登記安全又便利。（圖由市府提供）

    竹市推「線上聲明」服務，土地登記安全又便利。（圖由市府提供）

    隨著數位簽章技術日益成熟，新竹市政府配合內政部政策，加強推廣「線上聲明」服務，透過數位身分驗證與電子簽章機制，讓土地登記服務正式邁入數位化新時代。民眾即使無法親自前往地政事務所，也能透過網路完成不動產處分真意之表示，使土地登記流程更加便利且安全。

    地政處長何憲棋說明，「線上聲明」為印鑑證明的替代措施。過去民眾辦理土地移轉時，須至戶政事務所申請印鑑證明，或親自前往地政事務所核對身分；如今透過此項服務，民眾可使用自然人憑證或工商憑證登入內政部地政司「數位櫃臺」系統，線上填寫聲明內容並完成電子簽章，系統即會產生專屬的線上聲明序號，提供代理人（如地政士或律師）進行身分核對與案件辦理。藉由電子簽章與數位身分驗證機制，不僅可確保聲明內容的完整性，也能有效防止資料遭竄改，兼顧便利性與安全性。

    地政處說明，在實際辦理流程上，民眾完成線上聲明登錄後，僅需將系統產生的聲明序號提供予代理人查詢驗證；代理人於確認聲明內容與申請案件一致後，即可辦理登記送件。另相關聲明資料亦可透過系統查詢申辦進度及案件辦理情形，使整體流程更加透明且便利。

    地政處補充，線上聲明系統亦提供修正、取消及查詢等功能，若代理人在驗證過程中發現資料有誤，可退回聲明由當事人修正，確保登記資料正確性與程序安全。民眾如需辦理相關服務，可至內政部地政司「地政數位櫃臺」網站查詢及申請，善用數位服務提升辦理效率。

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