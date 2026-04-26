滬尾三媽鑾轎首登淡江大橋 交通部長陳世凱扛轎祈福通車平安

交通部長陳世凱（扛轎最前者）今早從淡江大橋工程起點迎接滬尾三媽，並親自扛轎，步行巡視至主橋塔段，期盼大橋工程順利圓滿。（圖由公路局北區公路新建工程分局提供）

淡江大橋將於5月12日通車，「淡水滬尾三媽會」今早舉辦南巡徒步活動，首度行經淡江大橋，交通部長陳世凱、交通部次長陳彥伯、公路局長林福山及北區公路新建工程分局長陳永傑與地方民代今共同參與扛轎，期盼大橋工程順利圓滿，未來通車後人車平安；今午3點還有公路局與新北市府共同規劃的「在一起 走上橋」大遊行，邀民眾上橋同樂。

公路局北區公路新建工程分局指出，此次南巡徒步活動結合淡江大橋工程祈福行程，清晨自淡水滬尾三媽會館出發，沿途徒步至大橋工區，陳世凱、陳彥伯於工程起點迎接三媽並親自扛轎，步行巡視至主橋塔段，隨後由林福山、陳永傑接續扛轎，最後到八里端完成全橋巡禮，完成跨越淡水河的重要祈福儀式，期盼淡江大橋工程順利圓滿，未來通車後成為守護民眾往來安全的重要通道，並帶動北海岸整體發展。

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地方民代包括國民黨立委洪孟楷、民進黨新北市議員鄭宇恩、蔡錦賢等人皆到場共襄盛舉，洪孟楷說，今早7點半在淡水端迎來跨越淡江大橋的首位神尊滬尾三媽，這不是迷信，而是虔誠的用身體力行來祝福，希望期待已久的淡江大橋能夠帶來交通順暢，更希望地方風調雨順，國家國泰民安，也預告今午三點的藝術踩街，相信會有更多人潮，歡迎大家一起走走看看。

公路局與新北市府共同規劃一系列的開幕藝術季活動，歡慶淡江大橋通車，其中開放全民參與的「在一起 走上橋」大遊行將於今午3點從淡水漁人碼頭出發，超過30個遊行團隊將由淡江大橋幸福小鹿空飄氣球帶領起步走，邀請民眾一起走上橋、大遊行。

淡水滬尾三媽會今辦南巡徒步活動，首度行經淡江大橋工程，交通部長陳世凱（第2排左5）參與扛轎與眾人合影。（圖由公路局北區公路新建工程分局提供）

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