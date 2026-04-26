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    四技二專統測第2天 技專校院入學測驗中心：到考率穩定

    2026/04/26 13:03 記者楊綿傑／台北報導
    四技二專統測今進入第2天試程。（記者楊綿傑攝）

    四技二專統測今進入第2天試程。（記者楊綿傑攝）

    115學年度四技二專統一入學測驗今進入第2天考試，上午已考2科，根據技專校院入學測驗中心資料，共同科目數學科缺考人數為6.03%；而今日也展開的二技考試，國文、英文缺考率則分別為也超過6.16%及6.1%。測驗中心表示，2類考試到考率都呈現穩定。

    今上午舉行的第1、2節測驗，分別為「專業科目（二）」及「數學」。根據技專校院入學測驗中心統計，「專業科目（二）」應考人數為5萬72人，缺考人數為3405人，缺考率為6.8％，較上學年度減少9人，減幅約0.02％；「數學」科應考人數為6萬5802人，缺考人數為3969人，缺考率為6.03％，較上學年度減少139人，減幅約0.21％。

    而二技考試亦於今天展開首日考試，上午進行第1節「國文」與第2節「英文」2科測驗，應考人數為5766人，「國文」科缺考人數為355人，缺考率為6.16％，較上學年度減少4人，減幅約0.06％；「英文」科缺考人數為352人，缺考率為6.1％，較上學年度減少4人，減幅約0.06％。

    技專校院入學測驗中心表示，截至中午截稿前，今日四技二專無通報突發傷病考生，累計2日共6人，已啟用備用試場6間，妥善因應應試需求；二技方面亦無通報突發傷病，皆已順利完成應試。

    下午場考試將於13時30分舉行，技專校院入學測驗中心提醒考生，應考前請勿攜帶違規物品，務必關閉手機並置於臨時置物區，並依試務人員指示及規定時間參與應試，以維持良好的試場秩序。

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