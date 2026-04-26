魚頭君改走藝文風 帶路府城經典建築散策

《魚頭君帶路》引領建築迷來趟府城拾光之旅。（台南市政府提供）

台南超人氣吉祥物「魚頭君」推出《拾光之旅：府城經典建築散策》，帶領遊客漫步府城，探訪隱藏於巷弄間的閩式、日式建築及新興現代館舍，追溯不同時期的歷史痕跡，也了解建築與城市空間的互動及回憶承載。

台南遍佈眾多古蹟、歷史建築與文化設施，新與舊的交錯、傳統與現代的融合，交織出復古與摩登共融的特殊城市景觀。觀旅局長林國華表示，《魚頭君帶路》電子報精選從荷治到現代共14座建築，包括祀典武廟、赤崁樓、林百貨、台灣文學館、台南國家美術館等，介紹其風格及特色，並提供建築迷旅遊遊程；也引領欣賞台灣首位女建築師王秀蓮的建築作品。

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台南市長黃偉哲表示，透過建築來閱讀台南的歷史，可從荷治、明鄭、清領、日治到現代風格，推薦建築迷透過主題式旅遊走訪台南，了解這些建築承載的時空工藝及文化記憶。

除了邀遊客到台南走訪城區建築外，於梅嶺現正進行的「2026 螢光花泉季」，在5月2、3日是最後兩梯次，歡迎民眾把握機會至楠西梅嶺賞螢，另預告五一連假（5/1～5/3）在虎頭埤將舉辦第25週年的台南5月音樂季，體驗台南春日的愜意。

《魚頭君帶路》推出府城經典建築散策。（台南市政府提供）

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