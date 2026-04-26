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    首頁 > 生活

    會計、經濟學考出台灣半導體產業 統測商管群專業科重基本概念

    2026/04/26 12:44 記者楊綿傑／台北報導
    統測次日首節考專業科目（二）。（記者楊綿傑攝）

    統測次日首節考專業科目（二）。（記者楊綿傑攝）

    四技二專統測次日首節考專業科目（二），其中商業與管理群的會計學與經濟學，連結產經脈動，將台灣半導體產業完美融入命題，全中教試題評論教師群認為，整體章節分布平均、掌握核心概念成得分關鍵。

    在會計學考題方面，全中教試題評論教師群指出，章節分布平均、重視基本概念、題幹易理解、考生答題容易，整份命題難度適中，有融入台灣特色半導體代工製造產業之接單經營模式融入考題中，貼近考科教學內容，落實基本功的考生整份試卷易得高分。考題符合理論與實務結合的精神，因應考生未來就業需求，如49題採用匯率換算去計算營業稅額與企業獲利。

    經濟學方面，試題特徵「章節分布平均、重視基本概念、結合生活時事」。命題將理論融入日常與時事，試題提及當前產業脈動，納入AI伺服器市場、台積電製程與匯率變動、及美國關稅等，更透過會計與經濟跨領域的題組設計，導引學生從不同專業視角分析同一經濟行為。考題情境設計貼合真實市場，只要掌握核心基本概念並具備解讀資訊的能力，即可獲得優異成績。

    至於機械群專業科目（二）試題延續素養導向命題精神，整體由傳統記憶型測驗轉向理解、應用與工程情境判斷能力的評量。試題結構穩定，涵蓋機械製造、機械基礎實習與機械製圖三大領域，其中機械製造仍為命題核心，製圖具高度鑑別度，機械基礎實習則強調操作與實務能力，整體符合技職教育培養工程能力之方向。

    電機電子群資電類專業科目（二）試題部分，微處理機試題呈現「重實作、強邏輯、深通訊」的鮮明趨勢，命題方向與單晶片微處理機實習課程高度整合；數位邏輯試題強調「理論結合實務」與「系統層級分析能力」，引導學生從基礎邏輯設計邁向整體電路與系統理解；程式設計試題整體難度偏易，試題大多以程式碼形式呈現，強調學生對程式閱讀與邏輯追蹤的能力。

    電機電子群電機類專業科目（二）的電工機械試題，整體難度屬中間偏穩，基礎題型約占6成，能有效檢核學生基本觀念。命題最大特色在於「數位化驅動控制」的明顯提升，傳統電機控制逐漸轉型為以數位訊號與控制系統為核心的出題方向。試題中可見PWM訊號、驅動器控制與數位訊號判讀等內容，顯示考題已與現代產業應用的自動化與半導體設備高度接軌。

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