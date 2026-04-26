蘇宗政、陳秋慧25年寄養兒少27人 寄養童長大返嘉共度父親節

蘇宗政、陳秋慧夫妻投入寄養家庭25年，守護弱勢兒少，2人要做到不能做為止。（記者王善嬿攝）

從事職業軍人與學校行政人員的蘇宗政、陳秋慧夫婦，因緣際會接觸家扶基金會寄養家庭資訊，接受培訓後投入寄養家庭行列迄今25年，寄養兒少累計27人；2人帶著2個兒子用愛治癒受虐、受過重大創傷兒少，有寄養兒少長大成人後，透過臉書找到蘇宗政、陳秋慧一家，攜家帶眷返嘉共度父親節，讓蘇、陳既感動又驚喜。

蘇宗政、陳秋慧有25年資歷，2人在921大地震後，見地震造成許多家庭破裂、兒少頓失依靠，萌生收養受災兒少念頭，因遇到社會單位邀請做問卷，進而接觸寄養家庭資訊，即使2人育有2名稚子，決定接受培訓、投入寄養家庭，將對2個兒子的愛擴及更多小孩。

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陳秋慧在學校擔任行政人員，有教育專業及經驗，與擔任職業軍人的先生蘇宗政將寄養兒少當自己孩子一樣，曾有早產兒一出生就送來寄養，即便半夜也輪流起身照顧，也有國小五年級的兒童因原生家庭出狀況來到蘇家，蘇、陳帶著2個兒子與兒童當一家人，直到原生家庭穩定，讓寄養兒童返回原生家庭。

陳秋慧分享育兒秘訣，許多孩子因原生家庭父母犯案入獄、吸毒受危害，剛到寄養家庭時，通常都會不安及害怕，「只要當自己孩子，什麼問題都沒有」，孩子有情緒時只要擁抱、親吻，通常就會情緒和緩下來，而且自己的兒子變得樂於分享、更懂事。

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