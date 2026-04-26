投入寄養家庭行列25年 蘇宗政夫妻：愛讓我們成為一家人

嘉市蘇宗政（右）、陳秋慧（中）夫妻投入寄養家庭行列25年。（圖由嘉義家扶中心提供）

嘉義家扶中心今天上午舉辦「嘉義地區寄養家庭授證暨表揚典禮」，共有145名寄養家庭及成員參加，現場邀請投入寄養家庭行列25年的蘇宗政、陳秋慧夫妻分享心路歷程說，「照顧發展遲緩或具特殊需求的孩子，除了愛心更需要專業知能，愛讓我們成為一家人」。

活動在仁義湖岸大酒店舉行，嘉義縣長翁章梁、嘉義市副市長陳永豐等人到場，與家扶中心主任沈明彥一同頒發今年嘉義縣市47戶寄養家庭許可證，及擔任寄養家庭年資滿10年、20年、25年家庭，感謝他們無私奉獻守護兒少，提供安全與穩定身心發展的照護環境。

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沈明彥說，該中心自1985年起深耕寄養安置服務，至今已超過40年。面對近年寄養家庭高齡化及安置兒少議題多元化的挑戰，考驗寄養家庭的照顧能量與知能，每位獲證家長都必須經過嚴格的專業訓練與年度審查，這張許可證不僅是榮譽，更代表了守護受創兒童少年的專業承諾，確保孩子們在脆弱時刻，能擁有一個專業且溫暖的避風港。

此次年資獎表揚共6戶寄養家庭，分別是嘉市蘇宗政、陳秋慧夫妻獲頒25年年資獎；嘉縣蔡朋達、李昆玲夫妻獲頒20年年資獎；嘉縣郭有全、王麗菊夫妻，江明赫、蕭沛晴夫妻獲頒15年年資獎；嘉縣黃建榮、姚雅萍夫妻，吳定衡、陳婉雅夫妻獲頒10年年資獎。

蘇宗政夫妻現身說法說，他們自2001年，當年僅約30歲，便投入寄養家庭服務，至今照顧過27名遭遇不幸的兒童少年，「當初只是捨不得孩子受苦，沒想到一做就是25年了。」

蘇宗政夫妻感性的說，「照顧發展遲緩或具特殊需求的孩子，除了愛心更需要專業知能，打開家門讓愛住進來，愛讓我們成為一家人。」

嘉縣郭有全、王麗菊（右）夫妻投入寄養家庭行列15年，獲縣長翁章梁（左）表揚。（圖由嘉義家扶中心提供）

嘉義家扶中心今天上午舉辦「嘉義地區寄養家庭授證暨表揚典禮」，共有145名寄養家庭及成員參加。（圖由嘉義家扶中心提供）

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