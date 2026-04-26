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    首頁 > 生活

    傳遞永續與善念 佛光山南台別院浴佛園遊會登場

    2026/04/26 12:36 記者王姝琇／台南報導
    市長黃偉哲於浴佛儀式中依循古禮進行淨身祈福，在法師帶領下完成儀式，傳遞慈悲與善的力量。（台南市政府提供）

    市長黃偉哲於浴佛儀式中依循古禮進行淨身祈福，在法師帶領下完成儀式，傳遞慈悲與善的力量。（台南市政府提供）

    佛光山南台別院今在台南市政府內舉辦「傳燈60．百年仰望」慶祝佛誕節浴佛園遊會，市長黃偉哲出席恭迎法會「迎太子」儀式，並率副市長姜淋煌及市府團隊參與浴佛、獻花，為台南及台灣祈福，祈願社會祥和、國泰民安。

    活動融合宗教儀式與藝文創作，讓民眾在莊嚴浴佛過程，也透過繪畫創作展現童趣與創意，為城市注入更多溫暖與祝福，現場設置素食園遊會，提供多元蔬食料理與文創手作體驗，透過推廣蔬食文化，傳遞愛護地球與永續環保的理念。

    黃偉哲表示，歡喜以虔誠的心參與佛光山60週年浴佛園遊會，佛光山長年致力於淨化人心、弘揚善念，為社會注入正向能量；大家齊聚一堂，共同見證充滿法喜與善念的盛會，現場親子創意繪畫比賽更增添活潑氣氛，令人印象深刻。

    黃偉哲指出，未來期待與佛光山攜手，在公益與關懷行動上深化合作，感謝佛光山南台別院滿舟法師及師兄師姐長期投入社會服務，每逢重大事件總在第一時間提供關懷與協助，撫慰人心，將善的力量傳遞至社會各個角落，讓城市更顯溫暖。

    滿舟法師表示，感謝市府的協助，連續3年在市府辦理活動象徵將「清淨」的精神從寺院帶進社會，充滿愛與信仰的空間。

    市長黃偉哲出席佛光山南台別院浴佛園遊會。（台南市政府提供）

    市長黃偉哲出席佛光山南台別院浴佛園遊會。（台南市政府提供）

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