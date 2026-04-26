太陽露臉熱飆33度！ 下波鋒面通過全台轉雨變天

未來一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

太陽露臉了！中央氣象署預報，好天氣從今天（26日）維持到週二，週三、週四鋒面接近、通過，全台降雨機率偏高、天氣轉涼，到了週五、週六連假期間，各地晴朗穩定、氣溫又會逐漸回升。

氣象署預報員曾昭誠表示，鋒面遠離台灣，台灣上方雲量較少，今明兩天各地有機會見到陽光，晴到多雲的好天氣，只有花東地區有零星降雨，南部山區零星午後雷陣雨，到了週二台灣附近吹東到東南風，因此迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨、西半部山區午後雷陣雨。

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曾昭誠指出，週二華南地區有鋒面生成，預計週三開始接近、影響台灣，全台都有降雨機會，特別是中部以北降雨明顯；到了週四台灣西南方有水氣分布，雲量偏多，各地降雨機會高。週五鋒面遠離，東北季風逐漸減弱，各地回到晴朗穩定天氣，東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，降雨趨勢明顯趨緩。

溫度部分，曾昭誠表示，今明兩天太陽有露臉，氣溫回升，各地白天接近30度左右，中南部內陸可達30至33度左右高溫，整體感受上溫暖偏熱天氣，早晚溫度偏涼，北部、宜蘭18至20度，中南部20至23度，早晚偏涼、日夜溫差大。

曾昭誠指出，週三鋒面南下，雲量增多，各地白天高溫略為下降，特別是北部，且鋒面通過後，東北季風隨之南下，因此週四北部、花蓮白天25度左右；鋒面、東北季風南下期間，也就是週三至週五清晨北部、宜蘭、花蓮地區早晚偏涼。到了週五白天、週六，也就是勞動節連假期間，白天氣溫逐漸回升。

曾昭誠提醒，明天至週三吹東風偏南風，因此明天晚上到週三清晨馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返要注意航班資訊；另外，週三西南風較強，東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

未來7日降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

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