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    首頁 > 生活

    12國外籍生初體驗 仿鄭成功登陸水上砲戰超逼真

    2026/04/26 12:07 記者王姝琇／台南報導
    鹿耳社區連續15年舉辦仿鄭成功登陸體驗活動。（記者王姝琇攝）

    鹿耳社區連續15年舉辦仿鄭成功登陸體驗活動。（記者王姝琇攝）

    安南區鹿耳社區今日於鹿耳門溪口舉辦「再現365年前．鄭成功登陸」體驗活動，號召近250人參與，還有來自12國的外籍生共襄盛舉；隨著船緩緩駛入鹿耳門溪，沿途施放煙火模擬水上砲戰，重現歷史場景超逼真。

    邁入第15年仿鄭成功登陸體驗登場，白河仙草國小關嶺分校太鼓隊熱情演出為活動揭幕，鹿耳社區發展協會理事長蔡登進引領近250位參加者，換裝扮成兵將，向鎮門宮延平郡王致敬祭拜、祝禱天地，然後分乘膠筏，手持旌旗、帥旗等，船艦緩緩駛入鹿耳門溪，沿途施放煙火模擬砲彈四射，情境逼真，象徵365年前鄭成功率軍經鹿耳門港攻打荷軍的歷史場景。

    蔡登進說，佳里區信義國小首度參加體驗活動，加上南台科大、崑山科大、實踐大學、清華、交大等大專院校學生；特別的是，來自菲律賓、貝里斯、帛琉、史帝汶尼、巴拉圭、馬來西亞、日本、越南等12國外籍學生，也響應號召共襄盛舉。

    巴拉圭籍學生德塔布藍說，首次參與這類重現歷史場景的體驗，還能真的登舟行船、放煙火，非常逼真、有趣，在巴拉圭社區沒有類似活動，很訝異地方社區也能辦理大型的水上歷史活動，令人欽佩，希望也能把這次活動經驗帶回家鄉分享。

    佳里區信義國小主任李宛儒表示，這是一場非常寶貴的歷史饗宴，也是一場非常寫實震撼的歷史教育，不僅讓學生們更認識台灣歷史，老師們也受益良多。學甲扶輪社社長郭仁杰則分享，未來將持續在扶輪社推廣此一有意義的歷史文化活動。

    鹿耳社區仿鄭成功登陸體驗活動登場。（記者王姝琇攝）

    鹿耳社區仿鄭成功登陸體驗活動登場。（記者王姝琇攝）

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