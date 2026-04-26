廚餘處理費明年恐翻倍成長 團膳業者籲學校午餐費和清運費應脫鉤

學校午餐產生的後續廚餘處理費用明年起可能高漲。（資料照）

隨廚餘養豬將於明年元旦起全面退場，學校午餐因現行體制設計緣故每天都產生大量廚餘，以及下學期起各縣市都推動學校午餐免費，中華民國餐盒食品商業同業公會全聯會指出，可預期廚餘處理費明年起將大幅增加，呼籲廚餘處理費用應和學校午餐費用脫鉤，才能確保食材品質。

我國去年10月在台中發生首例非洲豬瘟疫情，雖圍堵得當，但為提高生物防治安全，農業部推動明年元旦起廚餘養豬全面退場，今年則鼓勵廚餘養豬戶轉型，環境部則評估明年仍有約300噸的廚餘無法轉製為堆肥等多元利用，只能透過焚化或掩埋處理，其中廚餘有許多是來自學校午餐的剩食，餐盒公會全聯會理事長陳明信指出，隨需求遠超過供給，可預期明年廚餘處理清運費用將會再提高，甚至可能翻倍成長。

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隨全國各縣市將於下學期起全面推動營養午餐免費，陳明信指出，目前雖然抓每名學生午餐廚餘處理費用約2元，但隨清運處理費用可能高漲到4元，但目前各縣市學校午餐招標時，都將午餐和清運處理費用合併，隨清運處理費用高漲下，可能就會擠壓食材成本，目前僅有一縣市採取分開招標作法。

除清運處理問題外，陳明信表示，廚餘仍應從源頭減量，但礙於目前學校午餐都是依照國健署的國民營養健康指南做為設計標準，包含規定至少要4菜1湯，加上學校午餐用餐時間僅15到20分鐘，絕大部分的學生根本吃不完；許多學校會在契約中規定每道菜都還要有3%到5%的備菜，但事實上除鹽酥雞、雞腿等特定菜色外，幾乎都不會再要求補菜，多準備的米飯或青菜等通常都是做為廚餘處理。

陳明信建議，若要減少剩食，學校午餐的菜單設計應和國健署的國民營養健康指南脫鉤，菜色部分也不需要強制一定要4菜1湯，可比照日本學校午餐的菜色設計以減少剩食。

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