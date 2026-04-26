中市千歲的保生大帝今遶境 將至百貨公司及醫院讓信徒鑽轎底

民進黨中市長參選人何欣純（左二）與國民黨中市長參選人江啟臣（右二）共同扶轎。（記者蘇金鳳攝）

保生大帝聖誕已1048年，台中市元保宮今天進行「大道公出巡」6天遶境祈福活動，今年還安排在老虎城、新光三越及中友百貨公司進行鑽轎底，由於保生大帝是「醫神」，也會前往過境多個醫院，並且在4月28日上午9點10分到中國附醫駐駕，讓醫護人員及病人來鑽轎底，保平安。

元保宮已創建至今已逾236年歷史，為中部地區重要信仰中心，今天上午起駕至5月1日（五）回駕安座，民進黨中市長參選人何欣純、國民黨中市長參選人江啟臣、民進黨立院黨團總召蔡其昌、國民黨立委楊瓊瓔及多位市議員都參與盛會。

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此次遶境路線依循傳統庄頭脈絡，行經後龍仔庄、麻園頭庄、邱厝仔庄、三十張犁、二分埔等地，最終於第六日返回淡溝仔賴厝部庄後回駕元保宮，完整呈現歷史沿革與地方信仰發展軌跡。回駕當晚並舉辦平安福宴（席開百桌）。

今天起駕典禮由主委賴信雄擔任主祭官，與市長參選人及民代們共同點燃七柱巨型起馬炮，隨後由身著傳統禮袍之騎師騎乘白馬領軍出發，結合古禮儀式與民俗特色。

保生大帝是醫神，元保宮希望更多民眾獲得保佑，去年「巨龍進駐中友百貨祈福」後，隔月即開出統一發票千萬元大獎，今年活動再升級，除前往老虎城購物中心、新光三越等大型商圈進行祈福外，更結合保生大帝「醫神」信仰特色，特別前往醫療院所為民眾與醫護人員祈求平安健康，展現宗教關懷社會的精神。

元保宮預計今天會過境平等澄清醫院，下午到4點到老虎城，5點到新光三越讓信徒鑽轎底，28日上午9點10分到中國附醫、下午3點到中友百貨，5月1日則過境維新醫院。

江啟臣（右二）與何欣純（左二）跟主委賴信雄（中）一同點燃起馬炮。（記者蘇金鳳攝）

台中市元保宮保生大帝今起遶境6天。（記者蘇金鳳攝）

起馬炮後，由身著傳統禮袍之騎師騎乘白馬領軍出發。（記者蘇金鳳攝）

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