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    首頁 > 生活

    衣服、帽子做太多？ 大甲媽遶境彰化兩波衝突「自己人互打」 警揭驚人巧合

    2026/04/26 11:55 記者湯世名／彰化報導
    大甲媽南下遶境彰化市爆發打架，員警被打傷。（資料照）

    大甲媽南下遶境彰化市爆發打架，員警被打傷。（資料照）

    衣服做太多？今年大甲媽南下遶境進香及回鑾北返，分別爆發嚴重打架及推擠共2起衝突，警方清查這兩起衝突竟然都是同陣頭「自己人互打」，進一步追查發現驚人巧合，這兩個陣頭各自製作1千件制服、400頂帽子，但疑因衣服、帽子做太多或數量未管控好，只好狂叩外縣市友人前來助陣，卻不料彼此之間不認識，疑為了搶轎發生推擠，進而發生自己人打自己人的烏龍事件，讓警方介入強勢排除時看傻眼「怎麼自己人互打？」

    大甲媽本月18日晚間行經彰化市自強路時爆發信眾嚴重肢體衝突，警力強勢排除反遭陣頭毆打，彰化警分局偵查隊長蕭登元慘遭打到鼻樑斷裂，當場噴血掩鼻，另2名員警也遭打傷，引發警政署高度重視。警方先後查獲4名嫌犯到案，並繼續追查其他在逃成員。

    大甲媽回鑾於24日晚間進入彰化市民族路準備右轉永樂街路口時，一群黑衣男子叫囂推擠造成騷動，所幸縣警局機動應變隊立刻強勢介入拉開推擠信眾，未讓衝突擴大。

    警方發現，這兩起衝突事件有驚人巧合，即都是屬於同陣頭成員自己人互打，第一起疑因事前製作1千件制服，由於擔心參加人數不足，因此各自呼叫外縣市友人前來助陣，雖然都穿同一件制服，但彼此卻不認識，在人潮壅擠推擠之下火氣上身，進而爆發打架衝突，打完才發現竟然是「自己人互打」；第二起則是帽子製作400頂，同樣是呼叫外縣市友人前來參加，也是因為推擠爆發衝突，同樣又是「自己人互打」，所幸這回有機動應變隊在旁，直接強勢排除，未讓衝突擴大。

    大甲媽南下遶境時爆發打架，警方發現竟是陣頭「自己人互打」。（資料照）

    大甲媽南下遶境時爆發打架，警方發現竟是陣頭「自己人互打」。（資料照）

    大甲媽回鑾彰化市永樂街爆發推擠，警方迅速排除。（資料照）

    大甲媽回鑾彰化市永樂街爆發推擠，警方迅速排除。（資料照）

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