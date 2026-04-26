桃園市紅火蟻發生率降至15.5％ 議員憂三不管地帶成通報漏洞

桃園市近年針對大面積、傳統機具不易進入的地形，運用無人機灑藥提升防治效率。（農業局提供）

桃園市13個行政區皆名列紅火蟻普遍發生區，除了農田，更入侵到公園、人行道、重劃區，通報上也出現養管單位不同，三不管地帶的蟻丘恐成通報漏洞，桃市府農業局表示，桃園市紅火蟻各區平均發生率，去年大幅下降至15.5%、為歷年最低紀錄，顯示紅火蟻已獲有效控制，將加強跨局處聯繫作業，防範通報漏洞情形。

議員陳雅倫表示，桃園防治紅火蟻多年，龜山區紅火蟻似乎有增無減，尤其重劃區很常見到蟻丘，民眾因誤踩而遭到叮咬，實務上也發現可能出現通報漏洞，像是公園權責單位有的隸屬區公所、有的隸屬養護工程處，若遇到蟻丘介於公園及人行道之間，但公園為區公所養管、人行道是養工處，就成了通報三不管地帶，要求市府在跨局處聯繫上要更徹底。

請繼續往下閱讀...

議員黃家齊表示，以桃園區來說，近年紅火蟻發生率確實有感下降，但桃園市新興開發區域多，例如施工中的桃園航空城，可能存在承包商監督不足的問題，至於市府出動無人機提升防治效率，也要評估對其他生態的影響。

農業局表示，桃園市紅火蟻各區平均發生率，2022年首次達成低於20%的紀錄，2024年下降至17.2%，去年再降至15.5%，而各行政區紅火蟻發生率介於0.6％至31.5%之間，其中，以楊梅區下降幅度最顯著。

農業局表示，今年持續採取「熱區防治、分級管理」策略，根據國家紅火蟻中心圖資更新統計，桃園市防治規劃範圍總面積約4萬6868公頃，包含通報列管點位及已解除列管區域，近3年整體防治面積維持穩定，去年通報案件數下降約3成，將持續強化跨局處聯繫作業，避免通報空窗情形發生。

此外，近年防治工作積極導入智慧科技，2024年首度於大溪月眉花彩節活動前夕，運用無人機進行紅火蟻防治，去年進一步擴展到楊梅高上段丘陵地區，針對傳統機具不易進入的地形，在可控風向及風速條件下，4小時即可完成約50公頃防治作業，大幅節省人力並提升覆蓋率。

桃園市近年針對大面積、傳統機具不易進入的地形，運用無人機灑藥提升防治效率。（農業局提供）

桃園市近年針對大面積、傳統機具不易進入的地形，運用無人機灑藥提升防治效率。（農業局提供）

桃園市紅火蟻各區平均發生率，去年大幅下降至15.5%、為歷年最低紀錄。（桃市府農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法