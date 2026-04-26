全國原民傳統射箭賽池上登場 族人大哥大尺度言論驚壞縣長參選人

族人大哥說話的寸度較大，又突然插話，讓陳瑩難以招架。（民眾提供）

第四屆全國原住民族傳統射箭賽昨在台東縣池上鄉立運動場舉行。賽事匯聚全台55個鄉鎮部落代表隊、近千名射箭好手齊聚一堂，以箭會友、同場競技，場面熱鬧盛大，參賽規模更創歷屆新高。自稱是「活動吉祥物」的立委陳瑩有著高人氣，但她受訪時，一旁的支持者插話卻百無禁忌，讓吉祥物面露痛苦表情，十分逗趣。

儘管昨日天候陰雨綿綿，仍不減賽事熱度。池上鄉長林建宏表示，本屆活動在原住民族委員會與各界支持下順利擴大辦理，特別感謝立法委員陳瑩積極爭取經費挹注，整合各方資源共同促成，使賽事規模與參與人數皆較往年顯著提升。

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林建宏表示，傳統射箭不僅是展現技巧與實力的競技運動，更承載著原住民族世代傳承的文化與智慧。每一位站上賽場的選手，都是傳統文化的重要守護者；透過賽事交流切磋、以箭會友，不僅讓技藝得以延續，也讓文化精神持續發光發熱，期盼各界持續支持此項深具意義的運動賽事。

開幕典禮包括立法委員陳瑩、莊瑞雄、原住民族委員會副主任委員杜張梅莊、臺東縣議會議長吳秀華等人親臨出席，陳瑩與吳秀華雙雙出席，藍綠縣長參選人同時「湊齊」。

只是，原住民身分和長期參與，陳瑩在活動中知名度較高亦屬正常，陳自嘲是「活動吉祥物」，因名字「瑩」與「贏」同音，許多族人都會要求簽名討好采頭。據長期參與的花蓮阿美族族人表示，以往簽名都要求陳在弓上簽「吻瑩」希望「穩贏」，而族人、陳瑩也是百無禁忌，高興的拿著「吻瑩弓」射箭。

但今年則是有位大哥又再請陳簽名，差別是，去年簽在光頭上，今年簽在胸口「精忠抱瑩」，只是陳瑩被一群人訪問、正在說明今年簽在何處時，這名支持者大喊「（簽在）奶頭！」。其實族人間，特別是稍有年紀者，說話幾乎沒什麼尺度，更不管公眾形象，但陳瑩卻是一臉尷尬、接不下話。支持者倒是興奮大喊「這是表示永遠支持陳瑩、非瑩（贏）不可！對不對！」旁邊一群族人也興奮大叫，氣氛倒是十分熱烈。

直到昨晚成績才出爐，男子組由簡治禎奪得第一名，第二名林志成、第三名劉首停；女子組第一名為谷阿娜，第二名林錦綉、第三名邱霞；長青組第一名孫明學，第二名吳政明、第三名林獻堂；團體組則由灣式箭隊榮獲第一名，宏技泡綿第二名，池上好射A隊第三名。賽事成績可至池上鄉公所網站查詢。

族人大哥說話的寸度較大，又突然插話，讓陳瑩難以招架。（民眾提供）

來自全國、各年齡層好手齊聚一決高下。（公所提供）

來自全國、各年齡層好手齊聚一決高下。（公所提供）

活動固定來賓也是「吉祥物」陳瑩下場參加。（公所提供）

原住民族委員會副主任委員杜張梅莊開幕時射箭。（公所提供）

來自全國、各年齡層好手齊聚一決高下。（公所提供）

鄉長林建宏（左一）舉辦全國性原住民射箭賽數年，吸引不少族人參加。（公所提供）

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