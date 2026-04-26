大甲媽回鑾 300志工烹煮福食供香客食用

民眾提供飲料供香 客免費取用。（記者歐素美攝）

大甲媽遶境進香9天8夜，今天將回鑾鎮瀾宫安座，今天上午6點，300名志工即出動在大甲鎮瀾宮遊覽車停車場開煮，烹調豬腳、炒麵等美食，供陸續至大甲的香客食用，上午10點，點心站已大排長龍。

志工表示，他們都是來自各行各業，有人是總舖師，有錢出錢、有力出力，今天上午6點，約300名志工即前往大甲鎮瀾宮遊覽車停車場，有人負責切菜洗菜，有人則負責烹煮，現場備有葷素兩種福食，供前來大甲的香客食用。

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現場有炒麵、米粉、竹筍、玉米等供香客食用，預計至少供應20萬份以上，讓大家都能吃飽；上午10點左右，點心站現場即大排長龍，許多人都是先來大甲等候媽祖回鑾，有的則是跟隨大甲媽遶境走了一小段。

大甲市區也有許多民眾自動擺案奉茶，供往來香客解渴，一家佛具店老板提供精緻飲料供香客免費取用，業者表示，已經奉獻3、40年，以表達對媽祖的誠心及敬意；大甲蔣公路攤販更是一早就前來擺攤，整個大甲區相當熱鬧。

志工烹調豬腳等美食供香客食用。（記者歐素美攝）

大甲鎮瀾宮遊覽車停車場變身大型點心站，志工忙著準備及烹煮各種食材供香客食用。（記者歐素美攝）

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