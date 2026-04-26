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    首頁 > 生活

    台灣團遊甘肅翻車釀1死 旅行公會：全力協助業者、旅客後續事宜

    2026/04/26 11:27 記者黃宜靜／台北報導
    苗栗分局龍騰派出所潘姓所長赴中國甘肅省旅遊，搭乘的電動車翻覆，所長夫妻受傷，小舅子不幸傷重身亡；示意圖。（資料照）

    苗栗分局龍騰派出所潘姓所長赴中國甘肅省旅遊，搭乘的電動車翻覆，所長夫妻受傷，小舅子不幸傷重身亡；示意圖。（資料照）

    大陸甘肅24日發生台灣旅行團翻車事故釀1死12傷，台北市旅行商業同業公會表示高度重視，已於第一時間成立緊急聯絡小組，全面協助相關旅行業者處理後續事宜，並同步與大陸委員會及海基會保持密切聯繫，共同協助旅客安全及後續善後工作。

    有台灣團30多人20日赴中國旅遊，24日下午至甘肅甘加秘境景區遊玩時，其中15人坐上1台遊園電動車，竟不慎翻覆，致1人死亡、12人受傷。據了解，苗栗縣警局龍騰派出所潘姓所長有頭部撕裂傷、右手臂擦挫傷，潘妻也受傷，但同行的妻舅則因傷勢過重不幸身亡，團員也包括台中市警察局邱姓警政監。

    台北市旅行商業同業公會理事長陳怡璇表示，事件發生後，公會即刻啟動緊急應變機制，主動掌握承辦業者及旅客狀況，並整合各方資源，全力確保旅客安全與權益獲得最大保障。對於海基會及大陸委員會於第一時間積極介入協助，迅速聯繫當地台商協會及相關單位，提供即時支援與必要協調，特表達誠摯感謝。

    陳怡璇指出，目前，承辦業者已同步成立緊急處理小組，於當地安排醫療協助、現場協調與安全維護人員及旅客關懷機制，包括醫護支援、家屬聯繫、醫療安排及後續返台規劃等，全力協助受影響旅客獲得妥善照顧。

    陳怡璇強調：「旅客安全始終是旅行業最重要的核心價值。本會將持續密切關注事件發展，並全力協助業者與旅客完成後續處理，確保每一位旅客都能獲得即時且完善的照顧與保障。」台北市旅行商業同業公會將持續與相關單位保持密切聯繫，整合各界資源，協助事件妥善圓滿處理。

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