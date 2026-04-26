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    首頁 > 生活

    台旅團甘肅翻車1死12傷 苗栗警所長家屬急赴中國處理

    2026/04/26 11:22 記者張勳騰／苗栗報導
    台旅團甘肅翻車1死12傷，苗栗縣長鍾東錦不時以電話透過管道聯繫，請當地台商，協助潘姓所長家屬處理後續事宜。（圖由民眾提供）

    台旅團甘肅翻車1死12傷，苗栗縣長鍾東錦不時以電話透過管道聯繫，請當地台商，協助潘姓所長家屬處理後續事宜。（圖由民眾提供）

    苗栗警分局龍騰派出所潘姓所長透過旅行社辦理「旅客親友自組團體」，前往中國四川省黃龍九寨溝旅遊，未料，24日下午搭乘甘加秘境景區之遊園車時發生翻車意外，車上有15名旅客，其中潘姓所長的妻舅1人死亡，另潘姓所長和妻子在內共12人受傷；苗栗縣長鍾東錦及苗栗縣警局今（26）日也掌握現況，目前已知10人傷勢較輕已出院，另2人還在住院醫院治療，而潘姓所長的2名親友，也於昨日趕往當地處理後續事宜。

    苗栗警分局今天上午也發布新聞稿指出，獲悉此意外後，已立即陳報縣警察局轉陳警政署通報相關單位協助潘員及其家屬，同時縣長鍾東錦獲悉後也於第一時間表示關切，將全力協助安排潘員親屬前往中國處理後續事宜，並持續與潘員保持聯繫，即時了解其身心狀況，給予以慰問關懷。所幸潘員夫妻在治療後已無大礙，在此感謝社會各界的關心與陸委會、海基會、內政部的協助。

    鍾東錦得知此事後，昨晚也連夜聯絡當地台辦及全國台灣同胞投資企業聯誼會，請他們透過管道就近協助該旅行團，目前已知有10人輕傷已出院，另2人還在醫院治療，而潘姓所長的親友也有2人於昨日趕往當地，甘肅的台商也與潘姓所長取得聯繫，提供必要的協助及後續返台事宜。

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