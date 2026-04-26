日夜溫差達10度 天氣風險曝鋒面降雨再降溫時間

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」下波鋒面預計週三報到，這波鋒面強度可能較前兩天的弱，不過全台各地仍會轉為陰陣雨或雷雨天氣，氣溫也會略為下降，北部高溫降至27-28度，中南部及東半部高溫仍在30度左右，體感明顯轉涼。鋒面週三過後週四仍有華南水氣影響容易下雨，要到週五各地才會轉晴。（資料照）

今天（26日）清晨前各地仍有零星短暫陣雨，白天起水氣明顯減少，各地大多為多雲到晴。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」下波鋒面預計週三報到，這波鋒面強度可能較前兩天的弱，不過全台各地仍會轉為陰陣雨或雷雨天氣，氣溫也會略為下降，北部高溫降至27-28度，中南部及東半部高溫仍在30度左右，體感明顯轉涼。鋒面週三過後週四仍有華南水氣影響容易下雨，要到週五各地才會轉晴。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，隨著鋒面東移及華南水氣減弱，不穩定的天氣型態總算告一段落，週日受到高氣壓偏乾空氣影響，西半部及北部可以見到陽光，只有東部水氣仍多，花蓮台東偶有陣雨。白天各地氣溫回升，西半部及北部高溫可來到27-32度。東半部高溫則在25-28度。要留意的是受輻射冷卻效應影響，各地早晚低溫來到17-24度，日夜溫差有10度左右，早出晚歸記得要攜帶外套，不要因為白天天氣溫暖就以為全天氣溫都高，這樣很容易感冒。

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粉專指出，週一到週二台灣附近轉偏東風到東南風，各地白天高溫都持續上升，到了星期二，北部西半部高溫都在30度以上，略有悶熱感。東半部高溫則在27-29度，相對舒適。但早晚低溫仍只有20度上下，日夜溫差相當明顯。天氣方面，週一到週二天氣相對穩定，各地都是多雲時晴，僅在山區午後有局部短暫雷陣雨。

粉專預估，下波鋒面預計週三報到，這波鋒面強度可能較前兩天的弱，不過全台各地仍會轉為陰陣雨或雷雨天氣，氣溫也會略為下降，北部高溫降至27-28度，中南部及東半部高溫仍在30度左右，體感明顯轉涼。鋒面週三過後週四仍有華南水氣影響容易下雨，要到週五各地才會轉晴，氣溫也會跟著回升上去。

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