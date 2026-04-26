竹市改制完全中學速度不及龍年入學潮 民代嘆竹市學生難就近入學

明年是龍年高中新生入學的壓力測試年，新竹市將有五千多名學生有就近入學需求，市議員劉彥伶認為，竹市府改制完全中學速度不及，行政效率落後新竹縣。（資料照）

明年是竹竹苗龍年高中新生入學潮最大的壓力測試年，因竹竹苗屬同個國中會考考區，包括新竹縣與苗栗縣和新竹市教育單位紛透過增班或新設學校等方式，因應竹苗區考生「就近入學」目標。新竹市議員劉彥伶指出，基於就近入學與緩解升學壓力需求，竹市家長殷盼增設高中的願望只實現不到一半。原因是竹市府3年前就宣稱將擇定建華國中、新科國中和虎林國中等3所國中改制為完全中學。實際上，3年過了，僅建華國中明年才要改制，對比新竹縣的高中5大方案陸續完成，竹市府的行政效率不符家長期待。

劉彥伶提到，市府3年前畫出建功高中將獨立設校的大餅，目前毫無進度，市長高虹安帶領的市府團隊總是處於「規劃」階段，未見工程啟動或新校舍的建置，很難落實對家長的承諾及滿足學生就近入學目標。反觀新竹縣和新竹市的條件相仿，竹北市因科學園區就業出現許多竹科家庭等外移人口，教育需求龐大且急迫。

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新竹縣府已陸續完成湖口高中獨立設校並完成新校區校舍，還持續進行湖口高中2期工程、六家高中增設校舍工程、竹北數位實驗高中工程、自強國中改制自強高工、文興國中改制完全中學，都展現積極作為，反觀竹市在高中資源的投入落差逐漸被拉大，難緩解高中入學問題。

不過，市府教育處強調，已提出「教育三箭」超前部署因應明年的龍年高中新生入學潮，市府也透過與鄰近縣市及國立高中端的合作與互動，有信心透過均質教育及多元教育創新等各種管道滿足竹竹苗學生就近入學的需求。

明年是龍年高中新生入學的壓力測試年，新竹市將有五千多名學生有就近入學需求，市議員劉彥伶認為，竹市府改制完全中學速度不及，行政效率落後新竹縣。（資料照）

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