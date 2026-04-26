因應明年高中龍年人潮 竹市間隔29年再成立完全中學

龍年高中新生潮明年來襲，新竹市時隔廿九年後，將再新增一所市立完全中學，建華國中校長蔡之浩說明，明年建華將改制為完全中學，並招收高中新生。（新竹市府提供）

因應明年116學年度及後年117學年度是龍年高中入學潮，新竹市時隔29年，明年將迎來第4所市立完全中學，繼香山高中、成德高中和建功高中等3所市立完全中學，建華國中明年將改制為建華完全中學，市府教育處指出，透過新設一所完全中學及建功高中擴校增班和數位實驗高中招生名額增加的「教育三箭」，期紓解竹市高中學校不足及龍年高中入學潮壓力。

其中最受關注的是，在多位議員提案催促下，市府原擬將新科與建華和虎林等三所國中改制為完全中學，最後僅建華國中改制為完全中學，改制後並設置華德福實驗班，目前市府預計投入超過1.5億元經費進行建華國中改制完全中學後的高中教學大樓整建。

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建華國中校長蔡之浩表示，建華國中曾是新竹縣立第一中學，是新竹地區首間縣市級初中與中學，有「竹一中」之稱。明年改制為完全中學，對建華而言深具歷史意義。改制後的建華高中將發展四大課程主軸，包括AI領航智造未來、跨域優里卡人文科技、全球領航專題實踐和心智解碼全人優化等課程。高中部明年116學年度就會首屆招生，設置普通科4班、招收152名學生及華德福實驗班1班、24名學生，將是全國少數公立高中體系內設置華德福實驗教育的示範學校。

除建華國中改制為完全中學，教育處副處長張品珊也提到，市府已啟動高中增班、數位實驗高中設立及校制轉型等教育政策，其中建功高中、成德高中及香山高中3個學年度將新增14個普通班。其中建功高中更將從116學年度起，高一新生班級由原本10班擴增到14班，116到118學年度3年內合計新增12班。去年新設的數位實驗高中，明年起，每班招生人數由16人提升到18人，每年級維持3班配置，總計明年度可增加532個高中新生名額。

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