高雄鹽埕宮廟遶境放鞭炮煙霧瀰漫 要被罰了

高雄鹽埕區宮廟遶境，燃放鞭炮造成空污及影響行車視線。（高雄市環保局提供）

高雄市鹽埕區某宮廟因建宮100週年，昨（25）日舉辦遶境與祈安清醮活動，但遶境隊伍行經五福四路時，燃放大量鞭炮，導致四周煙霧瀰漫、幾乎看不到路，警方依法開罰2400元，另交通違規也舉發25件共罰1萬6800元，環保局也對空污、噪音等開處3萬2880元。

有民眾昨天行經鹽埕區，發現整條路煙霧瀰漫，在社群平台發文指「不可能鹽埕現在搞得像是絕地求生一樣，整個煙霧瀰漫超好笑，要被毒死了！」底下留言「剛剛路過還以為火災，就是那些從早吵到晚的宮廟仔搞的」、「嫌高雄空污還不夠嚴重嗎？」、「嚇到以為失火」、「早上6點就開始吵，報案還說有申請」。

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鹽埕分局交通組指出，經查該活動已依法提出路權申請，警方事前即與廟方召開協調會，約制遶境活動參與人員應遵守交通規則，並配合警方及交通指揮人員引導行進，同時恪遵相關規定燃放鞭炮，以維護活動安全。

遶境活動期間，警方亦全程編排警力執行維安及交通疏導勤務，環保局及消防局亦有在場蒐證；針對網傳五福四路一帶因燃放鞭炮產生濃煙，進而影響行車視線之情事，已違反《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第2款規定，最高可處2400元罰鍰；另針對活動期間未戴安全帽等各項交通違規行為共舉發25件，裁罰總金額最高達1萬6800元。至於廟方未依規定燃放鞭炮及造成空汙之行為，由相關權責單位依法查處。

高雄市環保局也在臉書發文，對於宮廟遶境期間因於不同地點及時段燃放鞭炮，產生大量粒狀污染物，且於禁止時段使用擴音設備影響安寧，炮屑未清除及亂丟煙蒂等行為，遭民眾大量檢舉。經查相關行為已違反《空氣污染防制法》、《噪音管制法》及《廢棄物清理法》規定，環保局依法告發，統計裁處空污法9件、廢棄物清理法6件及噪音管制法1件，合計罰鍰3萬2880元。

高雄鹽埕區宮廟遶境，燃放鞭炮造成空污及影響行車視線。（高雄市環保局提供）

高雄鹽埕區宮廟遶境，燃放鞭炮造成空污及影響行車視線。（高雄市環保局提供）

高雄鹽埕區宮廟遶境，燃放鞭炮造成空污及影響行車視線。（高雄市環保局提供）

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