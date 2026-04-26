為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄鹽埕宮廟遶境放鞭炮煙霧瀰漫 要被罰了

    2026/04/26 10:22 記者許麗娟／高雄報導
    高雄鹽埕區宮廟遶境，燃放鞭炮造成空污及影響行車視線。（高雄市環保局提供）

    高雄鹽埕區宮廟遶境，燃放鞭炮造成空污及影響行車視線。（高雄市環保局提供）

    高雄市鹽埕區某宮廟因建宮100週年，昨（25）日舉辦遶境與祈安清醮活動，但遶境隊伍行經五福四路時，燃放大量鞭炮，導致四周煙霧瀰漫、幾乎看不到路，警方依法開罰2400元，另交通違規也舉發25件共罰1萬6800元，環保局也對空污、噪音等開處3萬2880元。

    有民眾昨天行經鹽埕區，發現整條路煙霧瀰漫，在社群平台發文指「不可能鹽埕現在搞得像是絕地求生一樣，整個煙霧瀰漫超好笑，要被毒死了！」底下留言「剛剛路過還以為火災，就是那些從早吵到晚的宮廟仔搞的」、「嫌高雄空污還不夠嚴重嗎？」、「嚇到以為失火」、「早上6點就開始吵，報案還說有申請」。

    鹽埕分局交通組指出，經查該活動已依法提出路權申請，警方事前即與廟方召開協調會，約制遶境活動參與人員應遵守交通規則，並配合警方及交通指揮人員引導行進，同時恪遵相關規定燃放鞭炮，以維護活動安全。

    遶境活動期間，警方亦全程編排警力執行維安及交通疏導勤務，環保局及消防局亦有在場蒐證；針對網傳五福四路一帶因燃放鞭炮產生濃煙，進而影響行車視線之情事，已違反《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第2款規定，最高可處2400元罰鍰；另針對活動期間未戴安全帽等各項交通違規行為共舉發25件，裁罰總金額最高達1萬6800元。至於廟方未依規定燃放鞭炮及造成空汙之行為，由相關權責單位依法查處。

    高雄市環保局也在臉書發文，對於宮廟遶境期間因於不同地點及時段燃放鞭炮，產生大量粒狀污染物，且於禁止時段使用擴音設備影響安寧，炮屑未清除及亂丟煙蒂等行為，遭民眾大量檢舉。經查相關行為已違反《空氣污染防制法》、《噪音管制法》及《廢棄物清理法》規定，環保局依法告發，統計裁處空污法9件、廢棄物清理法6件及噪音管制法1件，合計罰鍰3萬2880元。

    高雄鹽埕區宮廟遶境，燃放鞭炮造成空污及影響行車視線。（高雄市環保局提供）

    高雄鹽埕區宮廟遶境，燃放鞭炮造成空污及影響行車視線。（高雄市環保局提供）

    高雄鹽埕區宮廟遶境，燃放鞭炮造成空污及影響行車視線。（高雄市環保局提供）

    高雄鹽埕區宮廟遶境，燃放鞭炮造成空污及影響行車視線。（高雄市環保局提供）

    高雄鹽埕區宮廟遶境，燃放鞭炮造成空污及影響行車視線。（高雄市環保局提供）

    高雄鹽埕區宮廟遶境，燃放鞭炮造成空污及影響行車視線。（高雄市環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播